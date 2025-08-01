"بيت الخير" توزع 316 ألف عبوة مياه ضمن مشروع "سقيا الماء"

MENAFN - Al-Bayan) وزعت جمعية بيت الخير ضمن مشروعها الإنساني ((سقيا الماء)) أكثر من 316 ألف عبوة مياه منذ بداية العام الجاري، وذلك على أكثر من 768 مسجداً في إمارة دبي، إلى جانب عشرات مواقع العمل التي تضم أعداداً كبيرة من العمال، تم توفيرها عبر 24 ألفاً و400 كرتون ماء، وبذلك يرتفع إجمالي ما تم توزيعه منذ انطلاق المشروع في 2023 إلى قرابة 204 آلاف كرتون ماء.

ويهدف مشروع ((سقيا الماء)) إلى توفير مياه الشرب الباردة للمصلين في المساجد والمصليات، وكذلك للعمال المقيمين في مواقع العمل وسكناتهم، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، وتحرص الجمعية من خلال هذا المشروع على التخفيف من معاناة هذه الفئات، وتوفير احتياجاتها الأساسية في الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة مرهقة ومجهدة.

ويعد مشروع ((سقيا الماء)) من أبرز المبادرات النوعية التي أطلقتها الجمعية، ويجسد التزام ((بيت الخير)) بنهج العطاء والتكافل الاجتماعي، مستنداً إلى الحديث النبوي الشريف ((أفضل الصدقة سقي الماء))، وتسعى الجمعية من خلاله إلى تغطية أكبر عدد ممكن من المساجد والمواقع الحيوية التي يتواجد فيها أفراد المجتمع وشرائحه العاملة، خاصة أولئك الذين لا تتوفر لديهم وسائل سهلة للحصول على مياه الشرب الباردة خلال أوقات العمل أو الصلاة.

ولتعزيز المشاركة المجتمعية، توفر جمعية ((بيت الخير)) وسائل مرنة وميسرة للتبرع والمساهمة في دعم المشروع، من أبرزها التبرع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للجمعية وتطبيقها الذكي، وشراء كوبونات تبرع بقيمة 10 دراهم، إضافة إلى إمكانية التبرع عبر الرسائل النصية القصيرة بنفس القيمة على الرقم 2311، وتأتي هذه الوسائل لتيسير عملية العطاء لكل من يرغب في الإسهام في دعم هذه المبادرة الخيرية.