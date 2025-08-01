"بيت الخير" توزع 316 ألف عبوة مياه ضمن مشروع "سقيا الماء"

"بيت الخير" توزع 316 ألف عبوة مياه ضمن مشروع "سقيا الماء"
ويهدف مشروع ((سقيا الماء)) إلى توفير مياه الشرب الباردة للمصلين في المساجد والمصليات، وكذلك للعمال المقيمين في مواقع العمل وسكناتهم، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، وتحرص الجمعية من خلال هذا المشروع على التخفيف من معاناة هذه الفئات، وتوفير احتياجاتها الأساسية في الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة مرهقة ومجهدة.
ويعد مشروع ((سقيا الماء)) من أبرز المبادرات النوعية التي أطلقتها الجمعية، ويجسد التزام ((بيت الخير)) بنهج العطاء والتكافل الاجتماعي، مستنداً إلى الحديث النبوي الشريف ((أفضل الصدقة سقي الماء))، وتسعى الجمعية من خلاله إلى تغطية أكبر عدد ممكن من المساجد والمواقع الحيوية التي يتواجد فيها أفراد المجتمع وشرائحه العاملة، خاصة أولئك الذين لا تتوفر لديهم وسائل سهلة للحصول على مياه الشرب الباردة خلال أوقات العمل أو الصلاة.
ولتعزيز المشاركة المجتمعية، توفر جمعية ((بيت الخير)) وسائل مرنة وميسرة للتبرع والمساهمة في دعم المشروع، من أبرزها التبرع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للجمعية وتطبيقها الذكي، وشراء كوبونات تبرع بقيمة 10 دراهم، إضافة إلى إمكانية التبرع عبر الرسائل النصية القصيرة بنفس القيمة على الرقم 2311، وتأتي هذه الوسائل لتيسير عملية العطاء لكل من يرغب في الإسهام في دعم هذه المبادرة الخيرية.
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