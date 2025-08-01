وزير الخارجية أول من يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ من مقر السفارة المصرية بواشنطن

افتتح د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اللجنة الانتخابية بمقر السفارة المصرية في واشنطن، حيث كان أول من أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ صباح يوم الجمعة الأول من أغسطس ٢٠٢٥ بمقر السفارة، وذلك في أول أيام التصويت للمصريين بالخارج يومى ١ و٢ أغسطس ٢٠٢٥.

وأكد الوزير عبد العاطي عقب الإدلاء بصوته بأن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل واجبًا وطنيًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُولي أهمية كبيرة لتعزيز مشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني وشركاء في بناء المستقبل.

وأشاد وزير الخارجية بالتنسيق القائم بين الهيئة الوطنية للانتخابات وبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في الخارج والجهود التى تبذل من أجل توفير المناخ الملائم لإجراء التصويت بالخارج بكل يسر وانتظام، مؤكدًا على جاهزية البعثات المصرية في الخارج لاستقبال المواطنين المصريين طوال يومي التصويت، وتقديم الدعم اللازم لضمان سلاسة العملية الانتخابية.

وحث وزير الخارجية المواطنين المصريين بالخارج ممارسة حقهم الدستورى واختيار المرشحين الذين يرغبون في التصويت لهم بالانتخابات، مؤكدا على أن جميع السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج على اتم الاستعداد لاستقبالهم.

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