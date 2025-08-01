وزير الخارجية أول من يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ من مقر السفارة المصرية بواشنطن

وزير الخارجية أول من يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ من مقر السفارة المصرية بواشنطن
افتتح د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اللجنة الانتخابية بمقر السفارة المصرية في واشنطن، حيث كان أول من أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ صباح يوم الجمعة الأول من أغسطس ٢٠٢٥ بمقر السفارة، وذلك في أول أيام التصويت للمصريين بالخارج يومى ١ و٢ أغسطس ٢٠٢٥.
وأكد الوزير عبد العاطي عقب الإدلاء بصوته بأن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل واجبًا وطنيًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُولي أهمية كبيرة لتعزيز مشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني وشركاء في بناء المستقبل.
وأشاد وزير الخارجية بالتنسيق القائم بين الهيئة الوطنية للانتخابات وبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في الخارج والجهود التى تبذل من أجل توفير المناخ الملائم لإجراء التصويت بالخارج بكل يسر وانتظام، مؤكدًا على جاهزية البعثات المصرية في الخارج لاستقبال المواطنين المصريين طوال يومي التصويت، وتقديم الدعم اللازم لضمان سلاسة العملية الانتخابية.
وحث وزير الخارجية المواطنين المصريين بالخارج ممارسة حقهم الدستورى واختيار المرشحين الذين يرغبون في التصويت لهم بالانتخابات، مؤكدا على أن جميع السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج على اتم الاستعداد لاستقبالهم.توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الشعبة البرلمانية: تداعيات الظروف السياسية العالمية المعقدة تُحتم التعاون البرلماني والحوار كسبيل أمثل لتحقيق السلام العادل والدائم
في إجراء عاجل.. سحب فاكهة من السوق الأمريكي ملوثة ببكتيريا قاتلة
مدير الأراضي والمساحة: نعمل لرفع كفاءة العاملين في القطاع العقاري
اختتام برنامج اسْعَ لدعم الباحثين عن العمل في إربد
ترامب: أمرت بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة لردع روسيا وردا على مدفيديف
من أبل إلى أرامكو: تقارير الشركات ترسم ملامح أسبوع سعودي عالمي - جريدة الوطن السعودية