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وزير الخارجية والهجرة يلتقي السيناتور كريس فان هولن بمجلس الشيوخ الأمريكي

وزير الخارجية والهجرة يلتقي السيناتور كريس فان هولن بمجلس الشيوخ الأمريكي

2025-08-01 07:00:11
(MENAFN- APO Group)


التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسيناتور "كريس فان هولن" عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها الى واشنطن.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطى باستفاضة جهود الوساطة المصرية التى تضطلع بها مع الولايات المتحدة وقطر للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، وتهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة التعافى المبكر وإعادة الإعمار، مشددا على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينين من ارضهم. وتناول الوزير عبد العاطى المؤتمر الدولى المقرر ان تستضيفه مصر للتعافى المبكر واعادة الإعمار بالتعاون مع الامم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية على التزام مصر الكامل بحل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تناول اللقاء الأوضاع فى السودان واهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وأكد الوزير عبد العاطي فى هذا السياق علي موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.

من جانبه، أعرب السيناتور "فان هولن" عن تقديره للدور المصري في المنطقة، مشيدًا بموقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، مثمنا جهود الوساطة التى تضطلع بها للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة.

توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt.

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