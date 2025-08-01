وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا مع وزيرة خارجية موزمبيق
وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا مع وزيرة خارجية موزمبيق
أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس ٣١ يوليو، اتصالاً هاتفيًا مع السيدة ماريا لوكاس وزيرة خارجية جمهورية موزمبيق، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
أعرب الوزير عبد العاطي عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بموزمبيق، مؤكدًا الحرص على دفع أوجه التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، خاصة بعد انتخاب الرئيس الموزمبيقى دانيل تشابو حديثا، وفى ضوء مرور ٥٠ عاما على تأسيس العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون فى مجالات بناء القدرات، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، فضلاً عن تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الترتيب لعقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين.
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الموزمبيقية تقدير بلادها للدعم المصري المستمر لاسيما في مجال بناء القدرات، وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيدةً بالدور المصري المحوري على الساحتين الأفريقية والدولية.
وتبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، والتحديات الأمنية والتنموية في القارة الأفريقية، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق في المحافل الإقليمية وتعزيز العمل المشترك في إطار الاتحاد الأفريقي، دعمًا لمبادئ التضامن والتكامل.توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt.
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