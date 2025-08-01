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وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا مع وزيرة خارجية موزمبيق

وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا مع وزيرة خارجية موزمبيق

2025-08-01 07:00:11
(MENAFN- APO Group)

وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا مع وزيرة خارجية موزمبيق

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس ٣١ يوليو، اتصالاً هاتفيًا مع السيدة ماريا لوكاس وزيرة خارجية جمهورية موزمبيق، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أعرب الوزير عبد العاطي عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بموزمبيق، مؤكدًا الحرص على دفع أوجه التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، خاصة بعد انتخاب الرئيس الموزمبيقى دانيل تشابو حديثا، وفى ضوء مرور ٥٠ عاما على تأسيس العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون فى مجالات بناء القدرات، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، فضلاً عن تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الترتيب لعقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الموزمبيقية تقدير بلادها للدعم المصري المستمر لاسيما في مجال بناء القدرات، وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيدةً بالدور المصري المحوري على الساحتين الأفريقية والدولية.

وتبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، والتحديات الأمنية والتنموية في القارة الأفريقية، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق في المحافل الإقليمية وتعزيز العمل المشترك في إطار الاتحاد الأفريقي، دعمًا لمبادئ التضامن والتكامل.

توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt.

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