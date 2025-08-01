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روسيا تسجل 120 هزة ارتدادية خلال الـ24 ساعة الماضية

روسيا تسجل 120 هزة ارتدادية خلال الـ24 ساعة الماضية

2025-08-01 03:10:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 120 هزة ارتدادية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أعقبت زلزالاً قوياً ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي يوم الأربعاء الماضي.


وقالت الطوارئ الروسية في بيان صحفي، إن السكان شعروا ببعض هذه الهزات الأرضية بقوة تراوحت وصلت إلى 6.7 درجات على مقياس ريختر، وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تم تسجيل 120 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3.5 و6.7 درجة، وفي المناطق السكنية سجل بعضها بقوة تراوحت بين 2 و5 درجات".


وشهدت كامتشاتكا الروسية الأربعاء الماضي زلزالا، هو الأقوى منذ عام 1952، حيث بلغت قوته 8.7 درجة، وفقاً لفرع كامتشاتكا في المركز الفيدرالي للأبحاث الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

بترا

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