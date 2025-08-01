روسيا تسجل 120 هزة ارتدادية خلال الـ24 ساعة الماضية
وقالت الطوارئ الروسية في بيان صحفي، إن السكان شعروا ببعض هذه الهزات الأرضية بقوة تراوحت وصلت إلى 6.7 درجات على مقياس ريختر، وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تم تسجيل 120 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3.5 و6.7 درجة، وفي المناطق السكنية سجل بعضها بقوة تراوحت بين 2 و5 درجات".
وشهدت كامتشاتكا الروسية الأربعاء الماضي زلزالا، هو الأقوى منذ عام 1952، حيث بلغت قوته 8.7 درجة، وفقاً لفرع كامتشاتكا في المركز الفيدرالي للأبحاث الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
بترا
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