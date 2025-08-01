مدير الأراضي والمساحة: نعمل لرفع كفاءة العاملين في القطاع العقاري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، أن الدائرة تعمل بكل جهد لرفع كفاءة العاملين في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن الدائرة رسمت خلال الفترة القليلة الماضية إطارًا قانونيًا وتنظيميًا واضحًا يدعم استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف دعم التنمية المستدامة وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات.



وأضاف العموش أن هذه الجهود تصب في مصلحة الشركات العقارية والارتقاء بها، بما يخدم المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري، ويضمن عدم التعدي على حقوق أصحابها.



جاء ذلك خلال لقاء موسّع جمع دائرة الأراضي والمساحة مع نقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية في مقر غرفة تجارة عمّان، بهدف بناء شراكة حقيقية وفاعلة تقوم على مبادئ الشفافية والتكامل، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في صنع القرار. كما تناول اللقاء تقييم واقع الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الدائرة مؤخرًا.



وأوضح العموش أن الدائرة، وبعد تنفيذ مراحل متقدمة من خطة التحول الإلكتروني، وبالتوازي مع إجراءات إعادة الهيكلة الشاملة التي تنفذها، رأت ضرورة تقييم الخدمات الإلكترونية ومناقشة التعديلات المطلوبة على الأنظمة بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، انطلاقًا من خطتها الاستراتيجية التي تضع أهمية كبرى لدور هذا القطاع في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.



وأشار إلى أن الشركات والمكاتب العقارية وجميع العاملين في القطاع المرخصين أصوليًا من قبل الدائرة والجهات المعنية، هم وحدهم المخوّلون بتقديم الخدمات العقارية، ويتم ربطهم بكفالات وضمانات مالية حفاظًا على حقوق المواطنين، مشددًا على أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الدائرة والمتعلقة بجميع المهن المرتبطة بأعمالها في القطاع الخاص.



من جهته، أشاد رئيس النقابة العامة لأصحاب المكاتب والشركات العقارية، عواد الرحامنة، بتجاوب وتعاون العموش مع مطالب القطاع العقاري. وقال: "نؤمن بأن الشراكة الحقيقية تبدأ بالحوار، وهذا اللقاء يشكل خطوة مهمة نحو تهيئة بيئة أكثر مرونة واستقرارًا للعاملين في القطاع العقاري، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني."



وشهد اللقاء مناقشة مجموعة من التحديات التي تواجه عمل المكاتب العقارية، خصوصًا ما يتعلق بالإجراءات الفنية والتقنية، كما تم طرح عدد من المطالب الهادفة إلى تسهيل إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات العقارية.



وكانت وفرت دائرة الأراضي والمساحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي قاعدة بيانات متكاملة تتضمن معلومات دقيقة وشاملة عن أسماء المكاتب والشركات العقارية والمساحين والمقدرين المرخصين.