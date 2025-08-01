عباس: نريد دولة فلسطين غير مسلحة بما في ذلك قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الجمعة، وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول.



وأطلع عباس، الوزير فاديفول، على مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، خاصة الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة، وقتل الفلسطينيين العزل، وجريمة التجويع، إضافة إلى الاعتداءات في الضفة الغربية ومخيمات الشمال، واستمرار إرهاب المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.



وأكّد، أن الأولوية الآن هي الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لوقف حرب التجويع، وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة بدعم عربي ودولي، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، بالإضافة إلى وقف الاستيطان ومحاولات الضم وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.



وشدد على الاستعداد للذهاب للانتخابات العامة التي لن تشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون ببرنامج والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية، ومبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وأهمية الذهاب لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وفق ما جاء في المؤتمر الدولي للسلام لنيويورك.



وأكّد عباس، "نريد دولة فلسطين غير مسلحة، بما في ذلك في قطاع غزة".



وثمن، تصريحات الوزير الألماني الداعمة لحل الدولتين وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتأكيده على وحدة الأراضي الفلسطينية تحت السلطة الفلسطينية، كذلك شكره على ما تقدمه ألمانيا من مساعدات إنسانية لقطاع غزة وللأونروا ودعم بناء المؤسسات وتنفيذ برامج الإصلاح الفلسطيني، وكذلك مواقفها المؤكدة على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير.



الوزير الألماني، أكّد أهمية تولي دولة فلسطين إدارة قطاع غزة، عقب نهاية الحرب لأنها الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل الفلسطينيين، ومن الضروري أن تساهم في إعادة إعمار القطاع، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساهمة اللازمة للسلطة الوطنية في إعادة الإعمار.



وشدد على رفض بلاده لاستمرار الاستيطان وبناء المستوطنات وسياسات الضم التي تتبعها إسرائيل، مشددا على دعم الحلول السلمية التي تؤدي إلى الاستقرار وتحقيق الأمن.



ودعا إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها، قائلا: "هذه الأموال حق للفلسطينيين، واستمرار احتجازها يشكل خطرا على الاستقرار".

وكالات