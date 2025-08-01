بلدية الأزرق تنفذ حملة موسعة لتحسين الواقع البيئي بمركز حدود العمري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفذت كوادر بلدية الأزرق اليوم الجمعة، حملة موسعة لتحسين الواقع البيئي في منطقة مركز حدود العمري، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تعزيز مستوى النظافة العامة في المناطق الحيوية.



وشملت الحملة تنظيف الساحات والمرافق العامة، ورفع الأنقاض والمخلفات، وتعقيم بعض المواقع الحيوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والعاملين في المركز، وللقادمين والمغادرين عبر هذا المنفذ الحدودي.



وقال رئيس لجنة بلدية الأزرق المهندس خالد البلوي، إن هذه الحملة تأتي في إطار خطة البلدية الشاملة لتوسيع نطاق الخدمات البلدية لتشمل كافة مناطق قضاء الأزرق، وخصوصًا المناطق ذات الطابع الحدودي التي تشهد حركة مستمرة وتتطلب عناية خاصة.

وأشار إلى النهج التشاركي بين كافة الجهات الرسمية والمجتمع المحلي لإدامة الخدمة العامة في كافة المواقع السياحية والخدمية التي تتطلب مستوى عاليًا من العمل كونها البوابة الأولى لزوار الأردن من دول الخليج العربي.