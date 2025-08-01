  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مصدر أمني: وفاة طفل وإصابتان في مشاجرة بمنطقة النصر

مصدر أمني: وفاة طفل وإصابتان في مشاجرة بمنطقة النصر

2025-08-01 03:10:12
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفي طفل وأصيب شخصان في مشاجرة وقعت عصر اليوم الجمعة، بين مجموعة من الأشخاص في منطقة النصر بالعاصمة عمّان أثناء حفل زفاف، وفق مصدر أمني.


وأضاف المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، أنه جرى نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي وإسعاف المصابين إلى مستشفى البشير، ووصفت حالتهما العامة بالمتوسطة.

وأشار إلى أن مطلق النار قام بتسليم نفسه، وبوشرت التحقيقات بالحادثة.

MENAFN01082025000208011052ID1109874510

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث