أوقاف الرصيفة تواصل فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن

أوقاف الرصيفة تواصل فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن
وقال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد، إن المشاركين في المراكز نفذوا أنشطة متنوعة منها نشاط (وتعاونوا) ونشاط (الباب) بهدف زيادة الوعي لدى الطلبة المشاركين وقدراتهم على التعامل مع التحديات وحل المشكلات وتحديد الأهداف، حيث اشتملت هذه الأنشطة على مجموعة من القيم والمهارات التي يحتاجها الطالب للوصول إلى مرتبة سفراء الوعي ليكونوا خير ممثلين لمجتمعهم ووطنهم في كافة المحافل داخليا وخارجيا.
وأشار إلى أن مديرية أوقاف الرصيفة، طبقت فكرة تقسيم فعاليات المراكز الصيفية لهذا العام ضمن مبادرات أسبوعية متنوعة بهدف إثراء الأنشطة المنفذة وزيادة التفاعل بين الطلبة وتنويع الأفكار المطبقة للخروج بأفضل نتائج وتشجيع المشاركين على المشاركة الدائمة في المراكز الصيفية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الشعبة البرلمانية: تداعيات الظروف السياسية العالمية المعقدة تُحتم التعاون البرلماني والحوار كسبيل أمثل لتحقيق السلام العادل والدائم
اللواء الركن الحنيطي يلتقي الجنرال مايكل كوريلا
الجامعة الألمانية الأردنية تحقق إنجازا دوليا في مجال الطاقة
مستعمرون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله
تواصل فعاليات مسارح الشمالي وأرتيمس والمصلبة في اليوم التاسع من جرش39
مسرح الساحة الرئيسة في جرش يشهد فعاليات فنية تراثية عربية ودولية