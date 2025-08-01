ترامب: أمرت بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة لردع روسيا وردا على مدفيديف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أصدر أوامر بنشر غواصتين نوويتين في "مناطق ذات صلة" لردع رسوا ردا على التصريحات "الاستفزازية" لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف.وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "بسبب التصريحات الاستفزازية للغاية للرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، فقد أمرت بإرسال غواصتين نوويتين إلى مناطق مناسبة تحسبا لأي احتمال أن تكون هناك نوايا خلف هذه التصريحات التحريضية". ولم يحدد ترامب التصريحات التي كان يشير إليها.وأضاف ترامب: "الكلمات مهمة جدا ويمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب غير مقصودة، وآمل ألا تكون هذه واحدة من تلك الحالات". ولم يرد البنتاغون بعد على طلب للتوضيح حول وجهة الغواصتين.



وكان مدفيديف قد كتب في 28 يوليو الماضي على منصة "إكس" أن ترامب، بتهديده روسيا وتصريحاته حول تقليص مهلة التسوية الأوكرانية، لا ينبغي أن ينسى أن أي إنذار نهائي يشكل خطوة نحو الحرب.



وفي 31 يوليو، حذر مدفيديف ترامب من نسيان "اليد الميتة"، وذلك في تعليق على قناة تلغرام الخاصة به حول تصريحات الزعيم الأمريكي عن الاقتصاد الروسي والانتقادات الموجهة إليه.



وكتب مدفيديف مع وضع رمز ضاحك: "بخصوص 'الاقتصاد الميت' للهند وروسيا و'الدخول إلى منطقة خطرة' - فليتذكر أفلامه المفضلة عن 'الموتى الأحياء'، وكيف يمكن أن تكون 'اليد الميتة' غير الموجودة في الطبيعة خطيرة".



ويُشار إلى أن مصطلح "اليد الميتة" كان يُستخدم في الغرب خلال الحرب الباردة للإشارة إلى النظام السوفيتي "بيريمتر" الذي يضمن ردا نوويا شاملا مضمونا في حالة تعرض الاتحاد السوفيتي للعدوان.



وكان ترامب قد عبر سابقا في حسابه على "تروث سوشيال" عن رأي سلبي بشأن اقتصادات روسيا والهند واصفا إياها بـ"الميتة"، كما وجه انتقادات لمدفيديف.

RT