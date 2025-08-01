ترامب: أمرت بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة لردع روسيا وردا على مدفيديف

ترامب: أمرت بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة لردع روسيا وردا على مدفيديف
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "بسبب التصريحات الاستفزازية للغاية للرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، فقد أمرت بإرسال غواصتين نوويتين إلى مناطق مناسبة تحسبا لأي احتمال أن تكون هناك نوايا خلف هذه التصريحات التحريضية". ولم يحدد ترامب التصريحات التي كان يشير إليها.
وأضاف ترامب: "الكلمات مهمة جدا ويمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب غير مقصودة، وآمل ألا تكون هذه واحدة من تلك الحالات". ولم يرد البنتاغون بعد على طلب للتوضيح حول وجهة الغواصتين.
وكان مدفيديف قد كتب في 28 يوليو الماضي على منصة "إكس" أن ترامب، بتهديده روسيا وتصريحاته حول تقليص مهلة التسوية الأوكرانية، لا ينبغي أن ينسى أن أي إنذار نهائي يشكل خطوة نحو الحرب.
وفي 31 يوليو، حذر مدفيديف ترامب من نسيان "اليد الميتة"، وذلك في تعليق على قناة تلغرام الخاصة به حول تصريحات الزعيم الأمريكي عن الاقتصاد الروسي والانتقادات الموجهة إليه.
وكتب مدفيديف مع وضع رمز ضاحك: "بخصوص 'الاقتصاد الميت' للهند وروسيا و'الدخول إلى منطقة خطرة' - فليتذكر أفلامه المفضلة عن 'الموتى الأحياء'، وكيف يمكن أن تكون 'اليد الميتة' غير الموجودة في الطبيعة خطيرة".
ويُشار إلى أن مصطلح "اليد الميتة" كان يُستخدم في الغرب خلال الحرب الباردة للإشارة إلى النظام السوفيتي "بيريمتر" الذي يضمن ردا نوويا شاملا مضمونا في حالة تعرض الاتحاد السوفيتي للعدوان.
وكان ترامب قد عبر سابقا في حسابه على "تروث سوشيال" عن رأي سلبي بشأن اقتصادات روسيا والهند واصفا إياها بـ"الميتة"، كما وجه انتقادات لمدفيديف.
RT
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