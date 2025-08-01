في إجراء عاجل.. سحب فاكهة من السوق الأمريكي ملوثة ببكتيريا قاتلة

في إجراء عاجل.. سحب فاكهة من السوق الأمريكي ملوثة ببكتيريا قاتلة
وأعلنت الشركة عن استدعاء عبوات الفاكهة المجففة التي تُباع تحت علامة "ميمبرز مارك" في متاجر Sam's Club في 43 ولاية أمريكية بالإضافة إلى بورتوريكو، وذلك إثر نتائج الفحوصات التي أكدت وجود بكتيريا الليستيريا في المنتج.
وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أن تناول الأطعمة الملوثة بهذه البكتيريا قد يسبب مرض "داء الليستريات"، الذي يصيب كبار السن وذوي المناعة الضعيفة والنساء الحوامل، بالإضافة إلى الأطفال حديثي الولادة.
وتتمثل أعراض المرض في الحمى والصداع والغثيان وآلام البطن والإسهال، وقد تتطور إلى مضاعفات خطيرة تشمل ارتباكا وتشنجات إذا وصل المرض إلى الجهاز العصبي.
وتُباع هذه الفاكهة المجففة، التي تشمل الموز والفراولة والتفاح، في عبوات فردية بحيث تكون مخصصة للوجبات الخفيفة أثناء التنقل أو للإضافة إلى الزبادي والعصائر.
وتغطي عملية السحب المنتجات التي تم توزيعها في الفترة بين 1 و25 يوليو 2025، وتحمل تواريخ انتهاء صلاحية بين 24 يونيو و25 يوليو 2027.
وحتى الآن، لم تُسجل حالات مرضية مرتبطة بهذا المنتج، لكن السلطات الصحية تنصح المستهلكين بالتوقف عن تناول الفاكهة المستدعاة والتخلص منها أو إعادتها إلى المتاجر لاسترداد ثمنها.
يذكر أن بكتيريا الليستيريا تعتبر ملوثا شائعا في الأطعمة مثل الخضراوات النيئة ومنتجات الألبان غير المبسترة واللحوم الباردة.
RT
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