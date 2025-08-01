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رئيس فنلندا يعلن استعداده للاعتراف بدولة فلسطين

رئيس فنلندا يعلن استعداده للاعتراف بدولة فلسطين

2025-08-01 03:10:07
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، عن استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين في حال تقدمت الحكومة بمقترح رسمي بهذا الشأن.


جاء تصريحه في منشور على منصة "إكس" اليوم الجمعة، أشاد فيه بالقرارات الأخيرة لفرنسا وبريطانيا وكندا التي تعزز التوجه نحو الاعتراف بفلسطين، واصفًا إياها بخطوة نحو "إحياء عملية السلام".


وأضاف ستاب: "إذا تلقيت اقتراحًا للاعتراف بفلسطين، فأنا مستعد للموافقة عليه"، معربًا عن استيائه من الوضع "غير الإنساني" في قطاع غزة.


كما أشار إلى وجود "آراء متباينة" داخل فنلندا حول هذه القضية، إلى جانب بعض المخاوف، داعيًا إلى نقاش منفتح وصادق بشأنها.

MENAFN01082025000208011052ID1109874505

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