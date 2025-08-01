الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في بلدة جبل المكبر
وشرع المواطن المقدسي أدهم بسام عويسات، بهدم منزله ذاتيا، بعد صدور قرار بذلك من بلدية الاحتلال بذريعة عدم الترخيص.
وأفادت مصادر محلية، بأن المنزل مقام منذ عام 2019، ولا تزيد مساحته عن 50 متراً مربعاً.
ويضطر المقدسيون لهدم منشآتهم قسرياً، تجنبًا لدفع غرامات باهظة إذا ما أقدمت آليات بلدية الاحتلال على ذلك.
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