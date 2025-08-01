الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في بلدة جبل المكبر

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN- أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطناً مقدسياً على هدم منزله في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.

وشرع المواطن المقدسي أدهم بسام عويسات، بهدم منزله ذاتيا، بعد صدور قرار بذلك من بلدية الاحتلال بذريعة عدم الترخيص.

وأفادت مصادر محلية، بأن المنزل مقام منذ عام 2019، ولا تزيد مساحته عن 50 متراً مربعاً.

ويضطر المقدسيون لهدم منشآتهم قسرياً، تجنبًا لدفع غرامات باهظة إذا ما أقدمت آليات بلدية الاحتلال على ذلك.

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