ديربان: وفد فتح يسلط الضوء على الإبادة الجماعية في غزة

ديربان: وفد فتح يسلط الضوء على الإبادة الجماعية في غزة
وضمّ الوفد إلى جانب الفريق الرجوب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كريم يونس،سفيرة دولة فلسطين لدى جنوب إفريقيا حنان جرار، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني د. علا عوض، بالإضافة إلى السفير الفلسطيني السابق لدى جنوب إفريقيا سلمان الهرفي.
وشارك الوفد في فعالية تضامنية نظّمها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، بحضور منسق المقاطعة جيف راديبي، والمنسق الإقليمي مايكل مابوياكولو، ومنسق العلاقات الدولية سيبو نديبيلي، إلى جانب عدد من قيادات الحزب. كما شارك الوفد في فعالية ثانية قادتها الهياكل الإقليمية والمحلية للحزب بالتنسيق الكامل مع حركة "متحدون من أجل فلسطين"، والتي شهدت حضور قيادات من مؤتمر نقابات العمال في جنوب إفريقيا واتحاد نقابات العمال، حيث شكلت المنصة فرصة مباشرة للاستماع إلى شرح مفصل من الوفد الفلسطيني حول الوضع في غزة وفلسطين المحتلة.
وأكدت هذه اللقاءات التزام قوى الديمقراطية الجماهيرية في جنوب إفريقيا بالتضامن الدولي، والدعوة إلى تصعيد الجهود الدولية المنسّقة، بما في ذلك فرض العقوبات على دولة الاحتلال، وتحقيق العدالة والمساءلة القانونية، إلى جانب تقديم دعم ثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والكرامة.
وفي لفتة رمزية تعبّر عن عمق التضامن الشعبي، زار الوفد "جدار الوجود" في مدينة ديربان، وهو عمل جداري فني نفّذه فنانون أفارقة بالتعاون مع منتدى كوازولو ناتال للتضامن مع فلسطين، والشبكة الإسلامية لجنوب إفريقيا، وعدد من أصدقاء القضية. ويجسد هذا الجدار رسالة فنية قوية تعبّر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتخلّد ذكرى آلاف الشهداء الذين استشهدوا خلال حرب الإبادة المستمرة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
واختُتمت الفعاليات بفعالية جماهيرية مركزية أُقيمت في قاعة الأنصار بمنطقة أوفربورت، نظّمها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بالتعاون مع مؤسسة الأنصار وحركة "متحدون من أجل فلسطين"، وسط حضور واسع من نشطاء المجتمع المدني، وقادة دينيين، وشخصيات وطنية جنوب إفريقية.
وفي كلمته خلال الفعالية، قال الفريق جبريل الرجوب:"هذه القضية ليست فقط عن غزة. إنها عن العالم الذي نريد أن نعيش فيه. لأن غزة إذا أصبحت المكان الذي تُبث فيه الإبادة الجماعية على الهواء مباشرة دون أن يوقفها أحد، فماذا يقول ذلك عنا نحن؟"
تأتي هذه الزيارة في سياق ترسيخ العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والجنوب إفريقي، وتجديد الالتزام المشترك بمواجهة أنظمة القمع والاحتلال والعنصرية، والدفاع عن القيم الإنسانية والعدالة والحرية.
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