ديربان: وفد فتح يسلط الضوء على الإبادة الجماعية في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) ديربان / جنوب إفريقيا /PNN / التقى وفد رفيع المستوى من حركة "فتح"، برئاسة أمين سر اللجنة المركزية للحركة، الفريق جبريل الرجوب، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية جنوب إفريقيا بعدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في مقاطعة كوازولو ناتال، حيث قدّم الوفد إحاطة شاملة حول الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتداعياتها السياسية والإنسانية الخطيرة.

وضمّ الوفد إلى جانب الفريق الرجوب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كريم يونس،سفيرة دولة فلسطين لدى جنوب إفريقيا حنان جرار، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني د. علا عوض، بالإضافة إلى السفير الفلسطيني السابق لدى جنوب إفريقيا سلمان الهرفي.

وشارك الوفد في فعالية تضامنية نظّمها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، بحضور منسق المقاطعة جيف راديبي، والمنسق الإقليمي مايكل مابوياكولو، ومنسق العلاقات الدولية سيبو نديبيلي، إلى جانب عدد من قيادات الحزب. كما شارك الوفد في فعالية ثانية قادتها الهياكل الإقليمية والمحلية للحزب بالتنسيق الكامل مع حركة "متحدون من أجل فلسطين"، والتي شهدت حضور قيادات من مؤتمر نقابات العمال في جنوب إفريقيا واتحاد نقابات العمال، حيث شكلت المنصة فرصة مباشرة للاستماع إلى شرح مفصل من الوفد الفلسطيني حول الوضع في غزة وفلسطين المحتلة.

وأكدت هذه اللقاءات التزام قوى الديمقراطية الجماهيرية في جنوب إفريقيا بالتضامن الدولي، والدعوة إلى تصعيد الجهود الدولية المنسّقة، بما في ذلك فرض العقوبات على دولة الاحتلال، وتحقيق العدالة والمساءلة القانونية، إلى جانب تقديم دعم ثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والكرامة.

وفي لفتة رمزية تعبّر عن عمق التضامن الشعبي، زار الوفد "جدار الوجود" في مدينة ديربان، وهو عمل جداري فني نفّذه فنانون أفارقة بالتعاون مع منتدى كوازولو ناتال للتضامن مع فلسطين، والشبكة الإسلامية لجنوب إفريقيا، وعدد من أصدقاء القضية. ويجسد هذا الجدار رسالة فنية قوية تعبّر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتخلّد ذكرى آلاف الشهداء الذين استشهدوا خلال حرب الإبادة المستمرة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

واختُتمت الفعاليات بفعالية جماهيرية مركزية أُقيمت في قاعة الأنصار بمنطقة أوفربورت، نظّمها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بالتعاون مع مؤسسة الأنصار وحركة "متحدون من أجل فلسطين"، وسط حضور واسع من نشطاء المجتمع المدني، وقادة دينيين، وشخصيات وطنية جنوب إفريقية.

وفي كلمته خلال الفعالية، قال الفريق جبريل الرجوب:"هذه القضية ليست فقط عن غزة. إنها عن العالم الذي نريد أن نعيش فيه. لأن غزة إذا أصبحت المكان الذي تُبث فيه الإبادة الجماعية على الهواء مباشرة دون أن يوقفها أحد، فماذا يقول ذلك عنا نحن؟"

تأتي هذه الزيارة في سياق ترسيخ العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والجنوب إفريقي، وتجديد الالتزام المشترك بمواجهة أنظمة القمع والاحتلال والعنصرية، والدفاع عن القيم الإنسانية والعدالة والحرية.