السعودية تَقود بقلم جهاد حرب

MENAFN - Palestine News Network ) أظهر إعلان مؤتمر نيويورك نجاعة الماكنة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية في قيادتها للجهود الدولية عبر رئاستها المشتركة "للمؤتمر الدولي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين" ومدى تأثير المملكة على المستوى الدولي كرائدة دولياً وليست فقط إقليمياً. فقد فرضت رؤيتها الخاصة بالتعامل مع المسألة الفلسطينية في اتجاهين رئيسيين تَضَمَنَهُما البيان الختامي للمؤتمر بشكل واضح لا لبس فيه، هما؛ الأول: أنّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية يساهم في حماية خيار حل الدولتين الذي يتطلب تنفيذه آجال زمنية محددة وخطوات ملموسة، والثاني: أنّ التطبيع يأتي بعد إقامة الدولة الفلسطينية. هاتان المسألتان.

جاء هذا التأثير عبر جهود واسعة ومضنية سلكها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في تحركاته وقيادته للجنة العربية الإسلامية المنبثقة عن قمة الرياض، وهي جهود دفعت الموقف الفرنسي وعدد من دول الغربية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية للمساهمة في مسار سلمي قادرة على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مبني على ثبات الرؤية السعودية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خطة الأمير فهد للسلام عام 1981 ومبادرة ولي العهد عبد الله للسلام "مبادرة السلام العربية" عام 2002، وعلى ديناميكية التحرك الدبلوماسي والفعل السياسي الناجم عن القيادة السعودية الشابة.

إنّ الدور السعودي الناهض في العلاقات الدولية كلاعب إقليمي ومؤثر دولي أتى استكمالا لرؤية المملكة لدورها المستقبلي، وتعزيزاً للتحولات العميقة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة، وانسجاماً مع رؤية السعودية 2030 لولي العهد محمد بن سلمان. وإدراكاً من القيادة السعودية بأنّ تبني أو قيادة الجهود المتعلقة بالقضية الفلسطينية، أي الانتقال من الاكتفاء بالدعم السياسي والمالي للجهود الخاصة بالقضية الفلسطينية إلى قيادة هذه الجهود يعزز قوتها الإقليمية والدولية.

في ظني أنّ تتويج الجهد السعودي هذا يحتاج إلى استكمال ا لإمساك بتلابيب الفلسطينيين عبر مسارات ثلاث، الأول: الرمي بثقل السعودية في إحداث اختراقٍ جوهري في استعادة الوحدة الفلسطينية، والثاني: إعادة قدرة السلطة الفلسطينية على الحياة عبر تدخلات اقتصادية ومالية لتمكينها، والثالث: رعاية جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة عبر إصلاح جدي وجوهري مطلوب فلسطينياً منسجماً مع القواعد الدستورية المجسمة في القانون الأساسي المعدل، والشرعية الشعبية للمؤسسات السياسية عبر الانتخابات.