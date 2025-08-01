ما الذي يوقف جموح إسرائيل؟ بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) في حين تتواصل حرب الإبادة في غزة، في ظل تصاعد لأعداد الأطفال الذابلين جوعاً، وبعد أن سقط حوالي ربع مليون مواطن، بين شهيد ومفقود وجريح، وأكثر من ١٥٠ ألف مهجّر على مدار العامين الماضيَين، تأتي تحركات دبلوماسية وسياسية دولية، تمثلت بانعقاد مؤتمر سلام في نيويورك، ووعود بمزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية. على مدار تلك الحرب، انتزعت إسرائيل عن الفلسطينيين آدميتهم، وحرمتهم من جوهر متطلبات الحياة من مأكل ومشرب ودواء، ومن جميع حقوق الإنسان التي تقرها المنظومة الدولية، أمام أنظار العالم، ومنظماته، وخرقاً لمعاهداته وقوانينه، والتي اعتبرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأنها أكثر من مجرد أزمة إنسانية، معتبراً ذلك أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي، فهل يكفي هذا الحراك الدولي الدبلوماسي والسياسي، في ظل حاجة ملحّة لوقف الحرب ووقف جموح إسرائيل؟

تؤكد أحداث السابع من أكتوبر وما قبلها من ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة، وبعدها الحرب المدمرة التي تعمل على مسح معالم الحياة في غزة، عدم وجود رؤية لدى دولة الاحتلال تقوم على أساس حل الدولتين، الذي يتبناه العالم، بل ظهرت مؤشرات على نفي وجود الآخر وحقه في الحياة وتقرير المصير والبقاء في أرضه. ساهم الصمت الدولي طوال العقود الماضية بدعم ممارسات إسرائيل لتقويض حل الدولتين، خصوصاً الدول الغربية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في ظل اختلال صارخ في توازن القوى لصالح إسرائيل في الأراضي المحتلة، عملت تلك الدول على ترسيخه. شكلت المعطيات السابقة السبب المباشر لتشجيع إسرائيل ليس فقط على تحدي ذلك الحل بالمضي قدماً في تمهيد الأرض لتغير واقعها جغرافياً وديموغرافياً، بل أيضاً التخطيط للتخلص من الفلسطينيين. قد يكون توجه دول العالم، خصوصاً الغربية، خلال الحرب الدائرة في غزة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي توج بوعود فرنسية وبريطانية بذلك، ودول غيرها قد تتبعها، في شهر أيلول القادم، في انقلاب على الموقف الأوروبي العام، يأتي في سبيل التكفير عن ذنبها، والتي أوصلت الوضع في فلسطين لما وصلت اليه اليوم، بعد عقود على المماطلة والتسويف بحق الفلسطينيين. كما أن التصريحات التي جاءت خلال اليومين الماضيَين في مؤتمر السلام في نيويورك بمبادرة فرنسية - سعودية، وركزت بشكل لافت على ضرورة تفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، يؤكد على تلك النتيجة المتعلقة بالتكفير عن الذنب. ولكن السؤال الذي يلوح اليوم والموجه لذات الدول الغربية، هل تكفي تلك المبادرات السياسية والدبلوماسية، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وإعادة تفعيل فكرة حل الدولتين في المؤتمرات والمنابر الدولية، في ظل استمرار حرب القتل والتجويع في غزة دون توقف، وفي ظل ممارسات الاحتلال في الضفة التي تواصل تغيير واقع الفلسطينيين الجغرافي والديموغرافي دون رادع، أم أنه قد آن الأوان لمواقف عملية رادعة تلجم جموح إسرائيل؟

خلال اليومين الماضيين عقد مؤتمر الأمم المتحدة تحت عنوان ((التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين))، برعاية فرنسية - سعودية. وضع المشاركون في المؤتمر اقتراحات لوقف الحرب على غزة، واعتماد مسار لحل سياسي ينهي الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. فقد دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى جعل المؤتمر ((نقطة تحوّل)) لتنفيذ حل الدولتين والانتقال من نهاية الحرب على غزة إلى إنهاء النزاع. اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود المؤتمر ((محطة مفصلية)) لإنهاء الاحتلال، مؤكداً أن مبادرة السلام العربية هي أساس لأي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وأن تحقيق الأمن والازدهار في المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك إقامة دولة فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً أن ((دولة فلسطينية مستقلة هي مفتاح السلام في المنطقة)). واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن حل الدولتين هو الإطار الوحيد المتجذر في القانون الدولي الذي أقرته الجمعية العامة والمدعوم دولياً، معتبراً أن النزاع الحالي في غزة يزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم بأسره، وأن إنهاءه يتطلب إرادة سياسية، وذلك يشكل فرصة ونقطة تحوّل حاسمة تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأكدت وزيرة خارجية كندا، أنيتا آناند، على تصريحات غوتيريس، معتبرة أن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، مشددة على ضرورة الذهاب في مسار مختلف يقود لحل مستدام وعادل. وأكدت ممثلة إيرلندا أن المؤتمر ((فرصة لإظهار روح المسؤولية المشتركة لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع المدمر))، واصفة ما يحدث في غزة بأنه ((صفعة على جبين الإنسانية)). وأكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، ضرورة تأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة تجمع بين الضفة الغربية وغزة مع وجود ميناء في القطاع، وعاصمة في القدس الشرقية))، معتبراً أن السلطة الفلسطينية ((الجهة الشرعية الوحيدة لضمان إدارة قطاع غزة)). وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى أن تصور إسرائيل بالحصول على التطبيع مع استمرار الاحتلال محض وهم. حملت تلك المداخلات المهمة رؤية تحمل تشخيصاً دقيقاً لما آلت إليه القضية الفلسطينية اليوم، ومقترحات تصلح أساساً لخارطة طريق لحل مستدام لأزمة طالما أرّقت الشرق الأوسط والعالم، ولكن السؤال المهم متى يمكن ترجمتها لخطوات عملية قابلة للتنفيذ؟ وهل هناك موقف محدد ومشتركيمكن أن يجبر إسرائيل لتنفيذ مثل تلك الخطوات؟

جاءت تصريحات فرنسا قبل أيام عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول المقبل، ولحقتها تصريحات بريطانية، ويعد ذلك ذا أهمية سياسية كبيرة، خصوصاً بسبب مكانة البلدين. ويكسر ذلك التوجه للبلدين موقفاً غربياً عاماً يرفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تتبناه الولايات المتحدة، ويتبعها في ذلك بشكل رئيس حلفاؤها الغربيون. ورغم ادعاء الولايات المتحدة والدول الغربية بتبني حل الدولتين، إلا أن تلك الدول ظلت ترهن ذلك الحل بالمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في ظل ثلاثة عوامل تتمحور حول رفض إسرائيل للتفاوض، ومواصلة إسرائيل تقويض مستقبل وجود الدولة الفلسطينية، والدعم الغربي المطلق لإسرائيل وربط العلاقة بالفلسطينيين ضمن الرؤية الأميركية الإسرائيلية.

يعترف بفلسطين اليوم أكثر من ٧٧ في المائة من دول العالم، فمعظم دول القارة السوداء واللاتينية والآسيوية تعترف بفلسطين، بينما تتمركز الدول الرافضة للاعتراف بها في الجزء الشمالي من العالم في أوروبا وأميركا الشمالية. فعشر دول من العشرين الكبار تعترف بفلسطين، ودولتان من الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن كذلك، إلا أن معظم دول الاتحاد الأوروبي لا تزال غير معترفة بفلسطين، كما أن الدول السبع الكبار جميعاً لا تعترف بفلسطين. من هنا تبدو أهمية اعتراف فرنسا وبريطانيا ودول أوربية أخرى، والتي بدأت تروج لإمكانية الاعتراف، فتغير تلك التطورات من التوجه العالمي للاعتراف بفلسطين والذي تأثر بالتعطيل الغربي، لكنه على كل الأحوال لن يؤثر على الاعتراف القانوني بفلسطين بشكل عام.

انتزعت فلسطين على مدار عقود الاعتراف الدولي في معركة دبلوماسية طويلة، خاضتها بعد تأسيس منظمة التحرير عام ١٩٦٤. وبدأ ذلك بالاعتراف بمنظمة للتحرير في الأمم المتحدة كحركة تحرر وطني تمثل الشعب الفلسطيني في العام ١٩٧٤، كما تم الاعتراف بالمنظمة من قبل جامعة الدول العربية والمنظمة الأفريقية ودول عدم الانحياز. وبمجرد إعلان المنظمة عن قيام دولة فلسطين في العام ١٩٨٨، بعد انفجار الانتفاضة الفلسطينية الأولى، اعترفت الأمم المتحدة بهذا الإعلان، وباتت تستخدم كلمة فلسطين بدلاً عن منظمة التحرير، دون وصفها بالدولة، مع احتفاظ فلسطين بوضعية الكيان المراقب. وبلغ عدد الدول التي اعترفت بفلسطين بعد إعلان الدولة عام ١٩٨٨ وحتى قبل توقيع إتفاقأوسلو في العام ١٩٩٣ حوالي ٩٥ دولة، معظمها دول غير أوروبية، باستثناء الدول التي كانت تابعة للاتحاد السوفياتي، في تطور دبلوماسي وسياسي يعكس دعم دول الجنوب للقضية الفلسطينية.

أحدث إتفاق أوسلو تطوراً مهماً في مفهوم الاعتراف بفلسطين. وتتطلب نظرية الاعتراف بالدول السائدة قانونياً ضرورة توافر أربعة عوامل تجسد وجود الدول، وهي وجود أرض يسكنها شعب وتديرها حكومة ذات سيادة، وتكون قادرة على بناء علاقات في المجتمع الدولي. وفرت اتفاقيات أوسلو العاملالخاص بوجود الحكومة، في ظل تأكيد الوثائق الرسمية الدولية توفر العاملينالأوليَين. ووفق القانون، تبقى الحكومة الممثلة من قبل الشعب المحتل صاحبة السيادة، حتى وإن بقيت السلطة أو جزء منها في يد المحتل. ولأن السلطة الفلسطينية رسخت نظاماً سياسياً قائم على أساس تقاسم السلطات وتداولالسلطة، حتى في ظل بعض الخروقات، ولأن هناك إقراراً دولياً بفاعلية أداء مؤسسات السلطة في إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن كان ضمننطاق وامكانيات محدودة، في ظل سيطرة الاحتلال، وفرت اتفاقيات أوسلو العامل الثالث للاعتراف بالدول. وبينما امتلكت المنظمة والسلطة القدرة على بناء علاقات وتواصل مع دول العالم منذ عقود، والذي عكس شخصيتها القانونية اللازمة للتعامل في النظام الدولي، إلا أن ذلك ترسخ، والذي يمثل العامل الرابع للاعتراف، بعد العام ٢٠١٢، عندما قررت الجمعية العامة اعتبار فلسطين دولة مراقبة، في تطور قانوني مهم لوضع فلسطين، الأمر الذي سمح لها لأن تكون طرفاً في معاهدات دولية مهمة وعضواً في منظمات دولية،تشترط وجود الدول فقط في عضويتها.

وبينما تمتلك فلسطين اليوم المقومات القانونية لوجود الدول اللازمة للاعتراف بها، يشكل اعتراف الدول بها بشكل منفرد قضية مهمة، في ظل توفر معطيات النظرية القانونية الثانية للاعتراف بالدول، خصوصاً في ظل اعتراف معظم دول العالم بها. ويعترف بفلسطين اليوم ١٤٩ دولة من مجمل ١٩٣، أي معظم دول العالم، ومنظمات دولية وإقليمية مركزية. ولا ينفي بقاء فلسطين بصفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة، دون العضوية الكاملة، عنها تلك الصفة، فالفاتيكان لها وضعية الدولة المراقب تماماً كفلسطين، واختارت سويسرا في الماضي وضع الدولة المراقب، دون العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إلا أن تراجعت بعد ذلك في العام ٢٠٠٢.

إن عدم اعتراف دولة بدولة أخرى لا يؤثر على شرعية وجود الدولة الأولى. فالاعتراف الفردي للدول يعكس إرادة ذاتية، تتأثر بالاعتبارات السياسية. ويتقاطع وجود فلسطين قانونياً كدولة مع حق تقرير المصير، وهو حق أصيل في القانون ويشكل قاعدة آمرة، وتقر مبادئ العدالة وقرارات الشرعية الدولية وآراء المحاكم بذلك الحق للفلسطينيين. يجبر ذلك الدول على الاعترافبفلسطين، خصوصاً في ظل امتلاكها لمقومات الدولة الازمة للاعتراف، ويجعل عدم الاعتراف بها من قبل بعض الدول مخالفاً لقاعدة قانونية آمرة، وهو ما اختارته الولايات المتحدة، ودول غربية أخرى.

على جميع الأحوال تحتاج فلسطين اليوم لتحرك دولي كبير، ولخطة عملية فورية لوقف الحرب المدمرة في غزة أولاً، وإزالة الاحتلال المغلغل الطويل من الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة بما فيها القدس، ودعم بناء الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة، كي يتوج نضال الشعب الفلسطيني الطويل بما يستحقه من حرية.