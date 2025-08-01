جامعة نابلس تطرح برنامج الفيزياء الطبية للعام الأكاديمي 2025/2026

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس /PNN / أعلنت جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن طرح برنامج "الفيزياء الطبية" ضمن برامجها الأكاديمية للعام الدراسي 2025/2026، في إطار سعيها لتوفير تخصصات نوعية تستجيب لاحتياجات سوق العمل في القطاع الصحي، وتواكب التطورات التكنولوجية في مجالات التشخيص والعلاج.

ويُعد برنامج الفيزياء الطبية من البرامج العلمية التطبيقية، التي تجمع بين المبادئ النظرية للفيزياء وتطبيقاتها في الرعاية الصحية، بهدف تحسين وسائل التشخيص والعلاج الطبي، من خلال تدريب الطلبة على تقنيات التصوير الطبي والعلاج الإشعاعي والوقاية من الإشعاع، إلى جانب إكسابهم خبرات عملية في استخدام الأجهزة الطبية المتقدمة.

ويُقدّم البرنامج معارف متقدمة في عدة مجالات، أبرزها فيزياء الطب النووي، فيزياء العلاج الإشعاعي، فيزياء التصوير التشخيصي، والسلامة الإشعاعية، مع تركيز خاص على الجانب العملي والتدريب السريري في المستشفيات والمراكز الطبية، بما يعزز الكفاءة المهنية للخريجين.

ويفتح البرنامج أمام الخريجين مجالات واسعة للعمل، منها المستشفيات والعيادات الطبية، حيث يمكنهم العمل كفيزيائيين طبيين يتعاملون مع تقنيات التصوير والعلاج الإشعاعي، وضمان الاستخدام الآمن للإشعاع في المؤسسات الصحية، إضافة إلى شركات المعدات الطبية التي تتيح لهم المساهمة في تشغيل الأجهزة وضمان كفاءتها وتطوير تقنيات جديدة تُسهم في تحسين الرعاية الصحية. كما يتيح البرنامج فرصًا للعمل في مراكز البحوث المتخصصة في تطوير تقنيات طبية مبتكرة، إلى جانب إمكانية الانخراط في التعليم الأكاديمي من خلال تدريس الفيزياء الطبية في الجامعات والمعاهد.

وفي تعقيبه على إطلاق البرنامج، أوضح رئيس الجامعة أ. د. ضرار عليان أن هذا التخصص يأتي في سياق التوسّع النوعي الذي تنتهجه الجامعة في برامجها الأكاديمية، مشيرًا إلى أن الفيزياء الطبية تُعد من المجالات الواعدة التي تشهد طلبًا متزايدًا محليًا وعالميًا، وتفتح آفاقًا واسعة للعمل في المستشفيات، وشركات المعدات الطبية، ومراكز البحوث، والمؤسسات الأكاديمية.

وأكد أ. د. عليان على أهمية إدماج الجانب التطبيقي والبحثي في هذا التخصص، قائلاً:"نحن لا نقدّم فقط برنامجًا أكاديميًا جديدًا، بل نبني جسرًا يربط بين المعرفة العلمية واحتياجات القطاع الصحي، ونوفّر لطلبتنا فرصًا حقيقية للتدريب والعمل، ضمن بيئة تعليمية حديثة تدعم الإبداع والتميّز.

ويُشترط للالتحاق بالبرنامج حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة - الفرع العلمي - بمعدل 70% فأعلى.