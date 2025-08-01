جامعة نابلس تطرح برنامج الفيزياء الطبية للعام الأكاديمي 2025/2026

جامعة نابلس تطرح برنامج الفيزياء الطبية للعام الأكاديمي 2025/2026
ويُعد برنامج الفيزياء الطبية من البرامج العلمية التطبيقية، التي تجمع بين المبادئ النظرية للفيزياء وتطبيقاتها في الرعاية الصحية، بهدف تحسين وسائل التشخيص والعلاج الطبي، من خلال تدريب الطلبة على تقنيات التصوير الطبي والعلاج الإشعاعي والوقاية من الإشعاع، إلى جانب إكسابهم خبرات عملية في استخدام الأجهزة الطبية المتقدمة.
ويُقدّم البرنامج معارف متقدمة في عدة مجالات، أبرزها فيزياء الطب النووي، فيزياء العلاج الإشعاعي، فيزياء التصوير التشخيصي، والسلامة الإشعاعية، مع تركيز خاص على الجانب العملي والتدريب السريري في المستشفيات والمراكز الطبية، بما يعزز الكفاءة المهنية للخريجين.
ويفتح البرنامج أمام الخريجين مجالات واسعة للعمل، منها المستشفيات والعيادات الطبية، حيث يمكنهم العمل كفيزيائيين طبيين يتعاملون مع تقنيات التصوير والعلاج الإشعاعي، وضمان الاستخدام الآمن للإشعاع في المؤسسات الصحية، إضافة إلى شركات المعدات الطبية التي تتيح لهم المساهمة في تشغيل الأجهزة وضمان كفاءتها وتطوير تقنيات جديدة تُسهم في تحسين الرعاية الصحية. كما يتيح البرنامج فرصًا للعمل في مراكز البحوث المتخصصة في تطوير تقنيات طبية مبتكرة، إلى جانب إمكانية الانخراط في التعليم الأكاديمي من خلال تدريس الفيزياء الطبية في الجامعات والمعاهد.
وفي تعقيبه على إطلاق البرنامج، أوضح رئيس الجامعة أ. د. ضرار عليان أن هذا التخصص يأتي في سياق التوسّع النوعي الذي تنتهجه الجامعة في برامجها الأكاديمية، مشيرًا إلى أن الفيزياء الطبية تُعد من المجالات الواعدة التي تشهد طلبًا متزايدًا محليًا وعالميًا، وتفتح آفاقًا واسعة للعمل في المستشفيات، وشركات المعدات الطبية، ومراكز البحوث، والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد أ. د. عليان على أهمية إدماج الجانب التطبيقي والبحثي في هذا التخصص، قائلاً:"نحن لا نقدّم فقط برنامجًا أكاديميًا جديدًا، بل نبني جسرًا يربط بين المعرفة العلمية واحتياجات القطاع الصحي، ونوفّر لطلبتنا فرصًا حقيقية للتدريب والعمل، ضمن بيئة تعليمية حديثة تدعم الإبداع والتميّز.
ويُشترط للالتحاق بالبرنامج حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة - الفرع العلمي - بمعدل 70% فأعلى.
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