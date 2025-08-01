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الحسين يفوز على الأهلي في دوري المحترفين

الحسين يفوز على الأهلي في دوري المحترفين

2025-08-01 03:07:35

خبرني - فاز فريق الحسين على فريق الأهلي بنتيجة 5-2، في المباراة التي جرت الجمعة، على ستاد الحسن في إربد، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتقدم الحسين بهدفين قبل أن يدرك الأهلي التعادل ومن ثم عودة الحسين لتسجيل 3 أهداف متتالية.

ورفع الحسين رصيده إلى 3 نقطة وبقي رصيد الأهلي بدون نقاط.

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