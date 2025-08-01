رسميًا.. الكرمة يعلن التعاقد مع أيمن حسين

خبرني - أعلن نادي الكرمة العراقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” التعاقد مع المهاجم أيمن حسين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2025.

وانضم أيمن حسين إلى صفوف فريق الكرمة العراقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر قادمًا من نظيره فريق الخور القطري.

وكان اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا قد انتقل إلى صفوف الخور القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لعام 2024 قادمًا من نظيره فريق القوة الجوية في صفقة انتقال حر، بعقد ممتد حتى صيف 2026 لكنه فضل الرحيل هذا الصيف وفسخ عقده بالتراضي.