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إدارة ترخيص السواقين تحول محطة لواء الكورة إلى محطة مسائية

إدارة ترخيص السواقين تحول محطة لواء الكورة إلى محطة مسائية

2025-08-01 03:07:13
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد الأول من آب (بترا) - أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن توسيع خدماتها المقدّمة للمواطنين من خدمات الترخيص والفحص الفني إلى ما بعد ساعات العمل الرسمي، إذ سيتم تحويل محطة ترخيص لواء الكورة إلى محطة مسائية ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 3 آب.
وقالت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، إن ساعات العمل في محطة ترخيص لواء الكورة، ستبدأ من الساعة 3 عصراً إلى 8 مساءً من الأحد إلى الأربعاء وحسب برنامج الترخيص المتنقل المعلن على موقع إدارة ترخيص السواقين والمركبات .
وتقدم المحطة كافة خدمات الترخيص باستثناء الفحص العملي والنظري كفحص فنّي وتجديد رخص المركبات ورخص القيادة والرهن وفك الرهن ونقل الملكية وغيرها من الخدمات.
--(بترا)
ح ظ/م ق
01/08/2025 21:50:55

MENAFN01082025000117011021ID1109874445

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