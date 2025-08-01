فوز فريق الحسين على الأهلي بدوري المحترفين

فوز فريق الحسين على الأهلي بدوري المحترفين
عمان الأول من آب (بترا)- فاز فريق الحسين إربد على فريق الأهلي بنتيجة 5-2، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة على ستاد الحسن في إربد، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتقدم الحسين بهدفين قبل أن يدرك الأهلي التعادل ومن ثم عودة الحسين لتسجيل 3 أهداف متتالية.
ورفع الحسين رصيده إلى 3 نقطة وبقي رصيد الأهلي بدون نقاط.
--(بترا)
خ خ/م ق
01/08/2025 20:19:57
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