فوز فريق الحسين على الأهلي بدوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من آب (بترا)- فاز فريق الحسين إربد على فريق الأهلي بنتيجة 5-2، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة على ستاد الحسن في إربد، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتقدم الحسين بهدفين قبل أن يدرك الأهلي التعادل ومن ثم عودة الحسين لتسجيل 3 أهداف متتالية.

ورفع الحسين رصيده إلى 3 نقطة وبقي رصيد الأهلي بدون نقاط.

--(بترا)

خ خ/م ق

01/08/2025 20:19:57