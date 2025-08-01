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ندوة حول الصحة النفسية في مركز شباب الوسطية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظم مركز شباب الوسطية، ضمن خطة نشاطات المركز الصيفية، ندوة توعوية حول "الصحة النفسية " قدمتها المدربة حنين رواشده.
وتناولت الندوة الأساسيات التي تقوم عليها الصحة النفسية للإنسان، وأسباب اختلال الصحة النفسية، وطرق الوقاية من الوقوع في مشكلات نفسية.
وأشارت المدربة، إلى أن الاكتئاب أصبح أزمة عالمية يصاب به الكثير من الناس، نتيجة للإحباطات الكثيرة في المجتمعات.
وأوضحت أن الصحة النفسية تتحقق عندما يحقق الإنسان ما يسعى إليه أو ما يحتاج إليه، وأهم ما يحتاجه الإنسان هي الأشياء الأساسية التي تساعده على الحياة.
وتحدثت المدربة، عن السلوكيات التي تؤدي إلى الاضطراب النفسي عند الشباب والمتمثلة في توجيه النقد واللوم والشكوى المستمرة، والتهديد والعقاب والسيطرة، دون إعطائهم مساحة من الحرية للتعبير عن رأيهم أو رغباتهم.
وخلصت المدربة إلى أنه لتحقيق الصحة النفسية للإنسان لا بد من إشباع جميع الاحتياجات، دون أن يكون هناك سيطرة من طرف على الطرف الآخر.
وتناولت الندوة الأساسيات التي تقوم عليها الصحة النفسية للإنسان، وأسباب اختلال الصحة النفسية، وطرق الوقاية من الوقوع في مشكلات نفسية.
وأشارت المدربة، إلى أن الاكتئاب أصبح أزمة عالمية يصاب به الكثير من الناس، نتيجة للإحباطات الكثيرة في المجتمعات.
وأوضحت أن الصحة النفسية تتحقق عندما يحقق الإنسان ما يسعى إليه أو ما يحتاج إليه، وأهم ما يحتاجه الإنسان هي الأشياء الأساسية التي تساعده على الحياة.
وتحدثت المدربة، عن السلوكيات التي تؤدي إلى الاضطراب النفسي عند الشباب والمتمثلة في توجيه النقد واللوم والشكوى المستمرة، والتهديد والعقاب والسيطرة، دون إعطائهم مساحة من الحرية للتعبير عن رأيهم أو رغباتهم.
وخلصت المدربة إلى أنه لتحقيق الصحة النفسية للإنسان لا بد من إشباع جميع الاحتياجات، دون أن يكون هناك سيطرة من طرف على الطرف الآخر.
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