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ندوة حول الصحة النفسية في مركز شباب الوسطية

ندوة حول الصحة النفسية في مركز شباب الوسطية

2025-08-01 10:07:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظم مركز شباب الوسطية، ضمن خطة نشاطات المركز الصيفية، ندوة توعوية حول "الصحة النفسية " قدمتها المدربة حنين رواشده.
وتناولت الندوة الأساسيات التي تقوم عليها الصحة النفسية للإنسان، وأسباب اختلال الصحة النفسية، وطرق الوقاية من الوقوع في مشكلات نفسية.
وأشارت المدربة، إلى أن الاكتئاب أصبح أزمة عالمية يصاب به الكثير من الناس، نتيجة للإحباطات الكثيرة في المجتمعات.
وأوضحت أن الصحة النفسية تتحقق عندما يحقق الإنسان ما يسعى إليه أو ما يحتاج إليه، وأهم ما يحتاجه الإنسان هي الأشياء الأساسية التي تساعده على الحياة.
وتحدثت المدربة، عن السلوكيات التي تؤدي إلى الاضطراب النفسي عند الشباب والمتمثلة في توجيه النقد واللوم والشكوى المستمرة، والتهديد والعقاب والسيطرة، دون إعطائهم مساحة من الحرية للتعبير عن رأيهم أو رغباتهم.
وخلصت المدربة إلى أنه لتحقيق الصحة النفسية للإنسان لا بد من إشباع جميع الاحتياجات، دون أن يكون هناك سيطرة من طرف على الطرف الآخر.


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