المطرب السعودي خالد عبد الرحمن يضيء المسرح الجنوبي بإبداعاته فيجرش39

المطرب السعودي خالد عبد الرحمن يضيء المسرح الجنوبي بإبداعاته فيجرش39
وبحضور وزير الثقافة مصطفى الرواشدة وأمين عام الوزارة الدكتور نضال العياصرة والمدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، وحشد جماهيري محلي وعربي، حضر قبل ساعات من الحفل، قدم المطرب خالد عبد الرحمن الذي شارك بالمهرجان للمرة الثانية، باقة من أغنياته العاطفية المعروفة ذائعة الصيت، بدءا من أغنية بـ"بلا ميعاد" التي شاركه فيها الجمهور بالغناء وسط تفاعل كبير. وصولا إلى أغنية "تقوى الهجر" المفعمة بالشجن، محييًا فيها مهرجان جرش والجمهور.
وبمصاحبة الفرقة الموسيقية الكبيرة بقيادة الفنان أمير عبد المجيد التي أبدعت في موسيقاها الدافئة، قدم عبد الرحمن أغنية "حبيبتي" وانتقل بعدها الى أغنية "فراق" .
كما غنى باقة من أجمل أغنياته وسط التفاعل الكبير من الجمهور المحتشد على مدرج "الجنوبي" ومنها: "مخاوي الليل"، و"الحب الكبير".
وفي ختام حفله المميز كرّم الرواشدة يرافقه سماوي، الفنان الكبير خالد عبدالرحمن، بشهادة المهرجان التقديرية.
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