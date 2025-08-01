الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الجمعة، على هامش مشاركته في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ثيودوروس روسوبولوس.



وبحث الفايز وروسوبولوس العلاقات الثانية البرلمانية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مختلف المحاور المطروحة للنقاش في المؤتمر الدولي المتعلقة بتعزيز السلم الدولي ودور البرلمانيين في حل النزاعات، وما يتعلق بقضايا التنمية، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، بحسب بيان لمجلس الأعيان.



وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي، ومساعي جلالته المتواصلة من أجل دفع المجتمع الدولي لفك الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وتمكين المساعدات الإنسانية والإغاثية من الدخول لقطاع غزة، حيث أكد الفايز أن ما يجري في قطاع غزة مأساة وجريمة ضد الإنسانية.



وأشار الفايز إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد باستمرار، أنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية وحل الدولتين. كما يدعو جلالته المجتمع الدولي إلى إيجاد أفق سياسي يمكن من إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة.



يشار إلى أن الأردن عضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا كشريك من أجل الديمقراطية، وهذه الجمعية تمثل واحدة من الأجهزة القانونية لمجلس أوروبا، وهي منظمة دولية مكرسة لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، والتي تشرف على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتجتمع أربع مرات في السنة للجلسات العامة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.