الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين

الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
وبحث الفايز وروسوبولوس العلاقات الثانية البرلمانية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مختلف المحاور المطروحة للنقاش في المؤتمر الدولي المتعلقة بتعزيز السلم الدولي ودور البرلمانيين في حل النزاعات، وما يتعلق بقضايا التنمية، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، بحسب بيان لمجلس الأعيان.
وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي، ومساعي جلالته المتواصلة من أجل دفع المجتمع الدولي لفك الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وتمكين المساعدات الإنسانية والإغاثية من الدخول لقطاع غزة، حيث أكد الفايز أن ما يجري في قطاع غزة مأساة وجريمة ضد الإنسانية.
وأشار الفايز إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد باستمرار، أنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية وحل الدولتين. كما يدعو جلالته المجتمع الدولي إلى إيجاد أفق سياسي يمكن من إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة.
يشار إلى أن الأردن عضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا كشريك من أجل الديمقراطية، وهذه الجمعية تمثل واحدة من الأجهزة القانونية لمجلس أوروبا، وهي منظمة دولية مكرسة لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، والتي تشرف على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتجتمع أربع مرات في السنة للجلسات العامة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
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