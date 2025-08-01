تقرير: ميسي يجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028

خبرني - أكدت تقارير إعلامية أن ليونيل ميسي يستعد للإعلان عن قرار مصيري بشأن مستقبله في الفترة المقبلة.

ذكرت شبكة ESPN أن النجم الأرجنتيني سيكشف عن مفاجأة جديدة، بشأن موقفه من الاستمرار مع إنتر ميامي.

وأوضحت "ليونيل ميسي سيجدد تعاقده مع النادي الأمريكي لثلاثة مواسم إضافية حتى 2028".

وتابعت "أفضل لاعب في العالم 8 مرات سيواصل مسيرته مع كرة القدم حتى بلوغه عامه 41".

وأشارت إلى أنه على الرغم من اهتمام عدد من الأندية خارج أمريكا بضمه، لكن ميسي يميل للبقاء مع إنتر ميامي، مع توقعات بأنه بصدد الاستحواذ على جزء من ملكية النادي بعد اعتزاله.

وأردفت "نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق يتطلع للوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته".

وأكملت "النجم الأرجنتيني يريد حالياً حسم ملف تجديد تعاقده بشكل نهائي، ليكون في كامل تركيزه استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك".