قرار قضائي يعلق تحقيق الشرطة مع رئيس الاتحاد البرازيلي

خبرني - علّقت محكمة برازيلية مؤقتًا تحقيق الشرطة ضد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، سمير زود، على خلفية مزاعم تورطه في مخطط لشراء أصوات في انتخابات إقليمية، وفقاً لما ذكره الاتحاد.

وأشارت المحكمة الانتخابية الإقليمية لولاية رورايما في قرارها إلى أنه "لم تظهر أي عناصر ملموسة جنائية تُثبت المشاركة في جريمة انتخابية"، وفقاً لبيان صدر عن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الخميس.

وبالإضافة إلى ذلك، انتقدت المحكمة الأمر الذي أصدره القاضي بتفتيش منزل رئيس الاتحاد ومقر الاتحاد في ريو دي جانيرو يوم الأربعاء، ووصفته بأنه "غير متناسب".

وفي تصريحات وردت في البيان، قال زود إنه حافظ على "هدوئه" رغم "الظلم المرتكب" و"التأثير السلبي الخطير" على صورته نتيجة العملية الشرطية، التي تحقق في الأحداث التي سبقت انتخابه رئيساً للاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وبدأ التحقيق في سبتمبر (أيلول) 2024، عشية الانتخابات البلدية في ذلك العام، عندما تم مصادرة 500 ألف ريال برازيلي (حوالي 90 ألف دولار أمريكي)، بزعم استخدامها لشراء الأصوات، وفقاً لبيان أصدرته الشرطة الفيدرالية.

وفي إطار العملية، التي أُطلق عليها اسم "الصندوق الأسود"، أمر قاضٍ بمصادرة "أكثر من 10 ملايين ريال برازيلي" (1.8 مليون دولار أمريكي) من حسابات الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق، على الرغم من أن السلطات لم تُحدد ما إذا كان قد تعرض لأي نوع من التجميد المالي.

وانتُخب زود رئيساً للاتحاد البرازيلي لكرة القدم في 25 مايو (أيار) لولاية مدتها أربع سنوات، بعد أن أوقفت المحاكم سلفه، إدنالدو رودريغيز، بسبب مزاعم عن مخالفات في عملية انتخابه.