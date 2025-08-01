وفاة نجل حارس بايرن بعد صراع طويل مع المرض

خبرني - توفي نجل حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، زفن أولرايش، بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أعلن اللاعب عبر حسابه على إنستغرام، اليوم الجمعة.

كتب أولرايش: "ببالغ الحزن نعلن اليوم وفاة ابننا لين قبل بضعة أسابيع بعد صراع طويل مع المرض".

وأضاف حارس بايرن ميونخ: "كان قرار الإعلان عن هذا الخبر صعباً للغاية علينا، ولكنها خطوة مهمة لعائلتنا لتوضيح الأمور، نحن وابنتنا نحاول الآن العودة إلى الحياة تدريجياً".

وشكر أولرايش نادي بايرن ميونخ على الدعم الكبير الذي قدمه له خلال الأشهر الماضية، وطلب احترام خصوصيته، ووقع على البيان برفقة وزوجته ليزا، دون أن يكشفا عن عمر ابنهما.

وشارك بايرن ميونخ منشور أولرايش، وأعرب عن تعازيه ومواساته.

وذكر النادي: "جميع أعضاء نادي بايرن ميونخ ينعونك أنت وعائلتك، نحن دائماً بجانبك".