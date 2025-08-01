محمد صلاح يودع لويس دياز
خبرني - وجه نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رسالة وداعية إلى الجناح الكولومبي لويس دياز بعد انتقاله لصفوف بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: "تركت طاقتك وحماسك وشغفك في الملعب بصمة لن تُنسى، كنا محظوظين حقاً بوجودك في ليفربول، وكان شرفاً لنا أن نشارك في جزء من رحلتك وقصة نجاحك".
وأضاف محمد صلاح: "كزميل في الفريق كنت أكثر من مجرد شخص موثوق، كنت ملهماً كصديق، بل وأكثر من ذلك، رأينا جميعاً القوة التي أظهرتها في الأوقات الصعبة، وما يتطلبه الأمر للمضي قدماً خلال الظروف الصعبة خارج الملعب".
وتابع: "ما مررت به كان سيكسر معظم الناس، لكنك عدت قوياً وبذلت كل ما في وسعك من أجل النادي، هذا النوع من الثبات والشدّة هو مثال يُضرب للآخرين ولا يستحق سوى الاحترام، أتمنى لك كل التوفيق فيما هو قادم، لوتشو، استمر في جعل شعبك فخوراً".
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