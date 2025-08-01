اللاعبون الأعلى أجراً.. محمد صلاح في المركز الثامن

اللاعبون الأعلى أجراً.. محمد صلاح في المركز الثامن
خبرني - تواجد نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ضمن قائمة أعلى اللاعبين أجراً في العالم لعام 2025.
وفقاً لشبكة "lentedesportiva" العالمية، تواجد محمد صلاح في المرتبة الثامنة ويتقاضى راتباً سنوياً يصل إلى 42 مليون جنيه إسترليني في نادي ليفربول، بينما يتصدر القائمة نجم نادي النصر السعودي رونالدو ويتقاضى راتباً سنوياً يصل إلى 228 مليون جنيه إسترليني.
اللاعبون الأعلى أجراً:
1. كريستيانو رونالدو – 228 مليون جنيه إسترليني (النصر)
2. ليونيل ميسي - 108 ملايين جنيه إسترليني (إنتر ميامي)
3. نيمار جونيور - 88 مليون جنيه إسترليني (سانتوس)
4. كريم بنزيما – 83 مليون جنيه إسترليني (الاتحاد)
5. كيليان مبابي – 72 مليون جنيه إسترليني (ريال مدريد)
6. إيرلينج هالاند - 48 مليون جنيه إسترليني (مانشستر سيتي)
7. فينيسيوس جونيور - 44 مليون جنيه إسترليني (ريال مدريد)
8. محمد صلاح – 42 مليون جنيه إسترليني (ليفربول)
9. ساديو ماني – 42 مليون جنيه إسترليني (النصر).
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