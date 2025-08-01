زراعة البادية الشمالية الغربية تدعو لاتخاذ احتياطات لحماية المزروعات من الحروق الشمسية

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المفرق الأول من آب (بترا)- دعت مديرية زراعة البادية الشمالية الغربية المزارعين في اللواء، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الزراعية لتجنب الحروق الشمسية التي تسببها أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة الزائدة للنباتات والأشجار.

وأفادت المديرية في بيان، بأنه على المزارعين زراعة أصناف أكثر تحملا للحرارة والشمس وتطابق الري مع المتطلبات المائية للنبات، إضافة إلى تجنب التقليم في فصل الصيف وتجريد النبات من أوراقها وتنفيذ التبريد بالرذاذ الرأسي عند المساء وبوقت كاف لتجف النباتات قبل الليل منعا للإصابة الفطرية إلى جانب استخدام شبك التظليل أو لف الثمار بالأكياس واستخدام المحاصيل الغطائية بين الخطوط الزراعية لمنح الظل وتعزيز حفظ الرطوبة في التربة.

وأوضحت المديرية أن تعرض المزروعات والنباتات لحرارة الشمس المرتفعة تؤثر على معدل الرطوبة في الأنسجة النباتية مما يؤدي الى ذبول الأوراق النامية والطرية، وتحول الأوراق إلى اللون الأخضر الباهت، حيث تبدأ التقرحات والبقع في الظهور بالقرب من أطراف وقمم الأوراق وتساقطها بسبب الجفاف الناتج عن الإجهاد الحراري.

وأشارت إلى أن الحروق الشمسية شائعة في النباتات والأشجار التي تزرع في المناطق ذات الإشعاع الشمسي المرتفع وحرارة الهواء العالية والرطوبة الجوية النسبية المنخفضة حيث تظهر الأعراض على الأوراق والثمار واللحاء.

--(بترا)

ه ق/م د/أس

01/08/2025 16:51:53





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