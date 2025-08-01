زراعة البادية الشمالية الغربية تدعو لاتخاذ احتياطات لحماية المزروعات من الحروق الشمسية
المفرق الأول من آب (بترا)- دعت مديرية زراعة البادية الشمالية الغربية المزارعين في اللواء، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الزراعية لتجنب الحروق الشمسية التي تسببها أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة الزائدة للنباتات والأشجار.
وأفادت المديرية في بيان، بأنه على المزارعين زراعة أصناف أكثر تحملا للحرارة والشمس وتطابق الري مع المتطلبات المائية للنبات، إضافة إلى تجنب التقليم في فصل الصيف وتجريد النبات من أوراقها وتنفيذ التبريد بالرذاذ الرأسي عند المساء وبوقت كاف لتجف النباتات قبل الليل منعا للإصابة الفطرية إلى جانب استخدام شبك التظليل أو لف الثمار بالأكياس واستخدام المحاصيل الغطائية بين الخطوط الزراعية لمنح الظل وتعزيز حفظ الرطوبة في التربة.
وأوضحت المديرية أن تعرض المزروعات والنباتات لحرارة الشمس المرتفعة تؤثر على معدل الرطوبة في الأنسجة النباتية مما يؤدي الى ذبول الأوراق النامية والطرية، وتحول الأوراق إلى اللون الأخضر الباهت، حيث تبدأ التقرحات والبقع في الظهور بالقرب من أطراف وقمم الأوراق وتساقطها بسبب الجفاف الناتج عن الإجهاد الحراري.
وأشارت إلى أن الحروق الشمسية شائعة في النباتات والأشجار التي تزرع في المناطق ذات الإشعاع الشمسي المرتفع وحرارة الهواء العالية والرطوبة الجوية النسبية المنخفضة حيث تظهر الأعراض على الأوراق والثمار واللحاء.
--(بترا)
ه ق/م د/أس
01/08/2025 16:51:53
-
دليل الخدما
مركز تدريب بترا
روابط مفيدة
-
حدث في مثل هذا ا
المقالات المختارة
صورة وتعلي
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الشعبة البرلمانية: تداعيات الظروف السياسية العالمية المعقدة تُحتم التعاون البرلماني والحوار كسبيل أمثل لتحقيق السلام العادل والدائم
اللواء الركن الحنيطي يلتقي الجنرال مايكل كوريلا
الجامعة الألمانية الأردنية تحقق إنجازا دوليا في مجال الطاقة
مستعمرون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله
تواصل فعاليات مسارح الشمالي وأرتيمس والمصلبة في اليوم التاسع من جرش39
مسرح الساحة الرئيسة في جرش يشهد فعاليات فنية تراثية عربية ودولية