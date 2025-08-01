متحف الصفاوي.. سجل حي لنقوش البادية الشمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق الأول من آب (بترا)- هشام القاضي- يُعدّ متحف النقوش الحجرية الأثرية والتراثية في منطقة الصفاوي بمحافظة المفرق، سجلًا حيًا للحضارات والثقافات التي تعاقبت على المنطقة.

ويقع المتحف داخل مبنى الهجانة التراثي الذي يعود تاريخه لعام 1933، على بعد حوالي 75 كيلومترًا شرق مدينة المفرق، ويتميز بقربه من العديد من المواقع الأثرية المهمة مثل جاوا وقصر برقع والحرة.

وقد قامت دائرة الآثار العامة بتأهيل وتطوير المبنى بالتعاون مع بلدية الصفاوي ومجلس المحافظة، ليصبح متحفًا متخصصًا بنقوش البادية الشمالية. وتشكل هذه النقوش، التي يزيد عددها على 150 ألف نقش، كنزًا معرفيًا فريدًا من نوعه في المملكة.

وأفادت مديرية آثار المفرق بأن أعمال الصيانة تضمنت إزالة الأنقاض، وتسييج قطعة الأرض المحيطة بالمبنى بمساحة 5 دونمات، وإقامة سور حجري داخلي، بالإضافة إلى تجميل محيط المبنى وتجهيز الطريق المؤدية إليه.

كما شملت أعمال التأهيل تزويد الأبراج بدرجات لولبية معدنية، ورصف الساحة الداخلية ببلاط البازلت، وإضافة غرف إدارية وخدماتية، وتأهيل الحديقة الخارجية.

ويعد هذا المتحف أول متحف متخصص بالنقوش في الأردن، حيث تتميز منطقة الصفاوي بتوسطها لمنطقة الحرة الشاسعة، التي تضم نقوشًا كتابية باللغات الصفائية والثمودية واليونانية واللاتينية والسريانية والنبطية والعربية القديمة والحديثة.

--(بترا)

ه ق/م د/أس

01/08/2025 16:42:09