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التلال للأزياء تطلق مبادرة سفراء الغد لدعم الطلاب بزي إماراتي أصيل بأسعار رمزية

التلال للأزياء تطلق مبادرة سفراء الغد لدعم الطلاب بزي إماراتي أصيل بأسعار رمزية

2025-08-01 10:01:22
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت شركة التلال للأزياء، الاسم الرائد في مجال الأزياء الرجالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مبادرة مجتمعية نوعية تحت اسم "سفراء الغد". تهدف المبادرة إلى دعم طلاب المدارس والجامعات عبر توفير زي إماراتي أصيل وأنيق بأسعار رمزية تناسب مختلف المراحل الدراسية.

تُقام المبادرة في جميع فروع "التلال" في الفترة من 1 إلى 10 أغسطس 2025، وتأتي في إطار التزام الشركة الراسخ بتعزيز الهوية الوطنية ودعم حضور الزي الإماراتي كجزء لا يتجزأ من البيئة التعليمية.

تتضمن المبادرة قائمة أسعار مخفّضة بشكل كبير، تشمل جميع المراحل الدراسية:

80 درهماً للطلبة حتى الصف الرابع.

110 دراهم من الصف الخامس حتى الصف الثامن.

140 درهماً من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر.

160 درهماً لطلبة الجامعات.

وتؤكد "التلال" أن الأقمشة المشمولة في هذا العرض الخاص هي من تشكيلتها الفضية و البرونزية، مع ضرورة إبراز بطاقة الطالب عند الشراء للاستفادة من هذه الأسعار.

تُعد هذه الخصومات غير المسبوقة، والتي لم تشهدها الشركة منذ أكثر من 25 عاماً، تأكيداً لحرص "التلال" على تقديم الدعم المجتمعي الفعال ومساندة أولياء الأمور والطلاب مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

من جانبه، صرّح السيد عبد السلام حسن، المدير العام لشركة التلال للأزياء، قائلاً: "نؤمن في التلال بأن الانتماء الوطني ينبع من أدق التفاصيل، والزي الإماراتي ليس مجرد زي مدرسي، بل هو تجسيد حي لهويتنا وثقافتنا. من خلال مبادرة 'سفراء الغد'، نسعى جاهدين لضمان أن يبدأ طلابنا عامهم الدراسي بمظهر يعكس أصالتهم، وبسعر يضمن أن يكون في متناول الجميع."

تدعو شركة "التلال للأزياء" جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى زيارة فروعها خلال الفترة المحددة للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة والمساهمة في تعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال القادمة.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على الرقم 800 (83525) ‎

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