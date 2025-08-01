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"دولية موانئ دبي" للكريكيت تنظم مزاداً لاختيار "نجوم العالم"

"دولية موانئ دبي" للكريكيت تنظم مزاداً لاختيار "نجوم العالم"

2025-08-01 09:13:06
(MENAFN- Al-Bayan) تنظم اللجنة المنظمة لدوري موانئ دبي العالمية للكريكيت T20 أواخر سبتمبر المقبل مزاد لللاعبين المحترفين المشاركين في النسخة الرابعة للبطولة التي تنطلق هذا العام في الثاني من ديسمبر المقبل بالتزامن مع أحتفالات الدولة باليوم الوطني لدولة الإمارات.

يسهل المزاد المرتقب الفرصة لكل فرق البطولة ، لإضافة 13 لاعباً جديداً من محترفي اللعبة لها ، يعزز بهم فرصه في تحقيق الفوز والمنافسة على اللقب.

ديفيد وايت، الرئيس التنفيذي لدوري موانئ دبي العالمية للكريكيت (ILT20) قال : "يسعدنا تأكيد موعد مزاد اللاعبين لهذا الموسم، وهو يعتبر فرصة رائعة للفرق المشاركة الساعية لتدعيم صفوفها قبل خوض غمار المنافسات المقبلة باختيار أفضل اللاعبين .

وأضاف: كل المؤشرات والتحضيرات الأولية الخاصة بالحدث، وجاهزية الفرق تؤكد حجم المنافسة الكبير، وحجم الحضور الجماهيري المتوقع الذي ستشهده منافسات نسخة هذا العام.

يذكر ان البطولة تضم 6 فرق محترفة ككل عام، تلعب 34 مباراة على مدار شهر كامل في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، تحظى جميعها برعاية أهم الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، وتقام تحت إشراف مجلس الإمارات للكريكيت، ومجلس الكريكيت الدولي ICC.

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