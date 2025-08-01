"دولية موانئ دبي" للكريكيت تنظم مزاداً لاختيار "نجوم العالم"

"دولية موانئ دبي" للكريكيت تنظم مزاداً لاختيار "نجوم العالم"
يسهل المزاد المرتقب الفرصة لكل فرق البطولة ، لإضافة 13 لاعباً جديداً من محترفي اللعبة لها ، يعزز بهم فرصه في تحقيق الفوز والمنافسة على اللقب.
ديفيد وايت، الرئيس التنفيذي لدوري موانئ دبي العالمية للكريكيت (ILT20) قال : "يسعدنا تأكيد موعد مزاد اللاعبين لهذا الموسم، وهو يعتبر فرصة رائعة للفرق المشاركة الساعية لتدعيم صفوفها قبل خوض غمار المنافسات المقبلة باختيار أفضل اللاعبين .
وأضاف: كل المؤشرات والتحضيرات الأولية الخاصة بالحدث، وجاهزية الفرق تؤكد حجم المنافسة الكبير، وحجم الحضور الجماهيري المتوقع الذي ستشهده منافسات نسخة هذا العام.
يذكر ان البطولة تضم 6 فرق محترفة ككل عام، تلعب 34 مباراة على مدار شهر كامل في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، تحظى جميعها برعاية أهم الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، وتقام تحت إشراف مجلس الإمارات للكريكيت، ومجلس الكريكيت الدولي ICC.
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