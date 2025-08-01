شوكوروف يرفض عروضاً "أوروبية وعربية" للعودة إلى الإمارات

MENAFN - Al-Bayan) بات في حكم المؤكد أن يعود لاعب الشارقة السابق والفيحاء السعودي حالياً الأوزبكي، "أوتوبيك شوكوروف مجدداً إلى دوري المحترفين الإماراتي، رافضاً عدداً من العروض السعودية والأوروبية وبعض الدوريات العربية مفضلاً العودة إلى ((بيته)) الأول الدوري الإماراتي الذي انطلق منه إلى العالمية، وقيادة منتخب بلاده أوزبكستان للتأهل إلى كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخها.

نجم شرقاوي

ويعد شوكوروف من الأعمدة الأساسية التي نجحت في اعادة فريق الشارقة لمنصات التتويج في الدوري الإماراتي بعد غياب سنوات طوال في العام ،2019 وكان التحق بكتيبة الملك الشرقاوي في العام 2017 قادماً من صفوف بونيودكور الأوزبكي.أي بعد موسمين فقط نجح في اعادة الشارقة لمنصات التتويج. بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري

هداف محب للإمارات

ولعب شوكوروف مع الشارقة 120 مباراة في جميع البطولات، ساهم خلالها بـ 19 هدفاً، حيث سجل 11 وصنع 8.وحقق نجومية لافتة مع نجوم الوسط والهجوم وشكل ثلاثياً مميزاً مع اللاعبين البرازيليين إيغور كورنادو وويلتون سواريز، رغم انه لاعب مدافع سجل مع الشارقة 11هدفاً نافس بها على نجومية أفضل الهدافين في دوري المحترفين الإماراتي، مما يجعله محل تنافس أندية دوري أدنوك للمحترفين فضلاً عن كونه محب لدولة الإمارات وبات بمثابة سفيراً لها في بلاده وله عدداً من المساهمات الخيرية والابداعية باسم ناديه السابق الشارقة في بلده الام .حيث أطلق اسم "الشارقة" على صالة رياضية يملكها في طشقند، وذلك تقديراً لتجربته الاحترافية في نادي الشارقة والإمارات بشكل عام، حيث تأثر بثقافة الإمارات وأصالتها.