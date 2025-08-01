شوكوروف يرفض عروضاً "أوروبية وعربية" للعودة إلى الإمارات

شوكوروف يرفض عروضاً "أوروبية وعربية" للعودة إلى الإمارات
نجم شرقاوي
ويعد شوكوروف من الأعمدة الأساسية التي نجحت في اعادة فريق الشارقة لمنصات التتويج في الدوري الإماراتي بعد غياب سنوات طوال في العام ،2019 وكان التحق بكتيبة الملك الشرقاوي في العام 2017 قادماً من صفوف بونيودكور الأوزبكي.أي بعد موسمين فقط نجح في اعادة الشارقة لمنصات التتويج. بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري
هداف محب للإمارات
ولعب شوكوروف مع الشارقة 120 مباراة في جميع البطولات، ساهم خلالها بـ 19 هدفاً، حيث سجل 11 وصنع 8.وحقق نجومية لافتة مع نجوم الوسط والهجوم وشكل ثلاثياً مميزاً مع اللاعبين البرازيليين إيغور كورنادو وويلتون سواريز، رغم انه لاعب مدافع سجل مع الشارقة 11هدفاً نافس بها على نجومية أفضل الهدافين في دوري المحترفين الإماراتي، مما يجعله محل تنافس أندية دوري أدنوك للمحترفين فضلاً عن كونه محب لدولة الإمارات وبات بمثابة سفيراً لها في بلاده وله عدداً من المساهمات الخيرية والابداعية باسم ناديه السابق الشارقة في بلده الام .حيث أطلق اسم "الشارقة" على صالة رياضية يملكها في طشقند، وذلك تقديراً لتجربته الاحترافية في نادي الشارقة والإمارات بشكل عام، حيث تأثر بثقافة الإمارات وأصالتها.
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