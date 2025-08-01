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"العين للشطرنج" يكرم الفائزين في بطولات المجالس

"العين للشطرنج" يكرم الفائزين في بطولات المجالس

2025-08-01 09:13:05
(MENAFN- Al-Bayan) العين – البيان
في إطار جهوده المجتمعية الرامية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر ثقافة الشطرنج بين مختلف فئات المجتمع، اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية فعاليات بطولات المجالس التي أقيمت بالتعاون مع مجالس أبوظبي، واستضافها مجلس الجفير.
شهد الحفل الختامي هشام الطاهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وتم تكريم 52 فائزاً وفائزة من مختلف المجالس المشاركة، وهي: مجلس المريفيعة، مجلس المرخانية، مجلس الطوية، ومجلس الجفير، وسط أجواء احتفالية عكست نجاح الحدث وتميزه.
وجاء تنظيم البطولة ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي يطلقها النادي، وتولت مسؤولة الفعاليات، فاخرة الشامسي، الإشراف على تنسيق مجريات الحدث، فيما أدارت موزة المعمري فقرات الحفل، في حضور نسائي فاعل يعكس المكانة المتقدمة للمرأة في مشهد الأنشطة الرياضية والمجتمعية.
وأقيمت البطولة بدعم من الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، في إطار حرص النادي على توسيع قاعدة الممارسين للعبة، وتعزيز حضورها في المجالس المجتمعية.

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