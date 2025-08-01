الجيش الألماني يبدأ إسقاط المساعدات على غزة جواً

الجيش الألماني يبدأ إسقاط المساعدات على غزة جواً
وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس "لا يمكن للرحلات الجوية أن تقدم سوى مساهمة صغيرة جدا في تزويد المتضررين على الأرض بالضروريات الأساسية"، مضيفا أنه يتوقع من إسرائيل "ضمان دخول إمدادات إنسانية شاملة" لسكان القطاع.
وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تعهدت أيضا بتقديم دعم إضافي بقيمة خمسة ملايين يورو (5.70 مليون دولار) لبرنامج الأغذية العالمي في غزة.
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