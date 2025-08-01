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اختتام برنامج اسْعَ لدعم الباحثين عن العمل في إربد

اختتام برنامج اسْعَ لدعم الباحثين عن العمل في إربد

2025-08-01 09:08:12
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد الأول من آب (بترا)- اختتمت مساء أمس الخميس، فعاليات برنامج "اسْعَ" لدعم الباحثين عن العمل، الذي أطلقته وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، في مركز التمكين الاقتصادي (ايكوراما)، بإشراف وتنظيم مديرية شباب محافظة إربد، وبمشاركة 41 شاباً وشابة من الفئة العمرية 18–24 عاماً.
وانطلق البرنامج في 15 تموز، مستهدفا تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل، من خلال تدريبات مكثفة قدمها المدربان محمد مهيدات وآمنة العزام من مركزي شباب وشابات الوسطية.
وركّز التدريب على مهارات كتابة السيرة الذاتية الاحترافية، وصياغة الخطاب التقديمي، ومحاكاة مقابلات العمل، والتشبيك، والتعرف على سوق العمل الخفي، والوظائف الخضراء والرقمية، إضافة إلى التعريف بقانون العمل وحقوق العمال.
وتم توزيع الشهادات المعتمدة على المشاركين، مع التأكيد على الاستمرار في دعمهم خلال رحلة البحث عن فرص عمل ومساعدتهم على الوصول إلى الوظائف المتاحة في المنطقة.
--(بترا)
ح ظ/م د/أس
01/08/2025 15:32:55

MENAFN01082025000117011021ID1109873077

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