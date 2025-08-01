التحذير من عاصفة قوية قد تضرب بريطانيا برياح قوية غير معتادة

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لندن الأول من آب (بترا)- أصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذيراً من عاصفة فلوريس التي من المتوقع أن تجلب رياحاً قوية وغير معتادة قد تسبب اضطرابات في أجزاء من إسكتلندا، إيرلندا الشمالية، ويلز، وشمال إنجلترا يوم الاثنين المقبل.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 85 ميلاً في الساعة على السواحل والتلال الإسكتلندية المكشوفة، بينما تتراوح بين 60 و70 ميلاً في الساعة في المناطق الأخرى.

ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، يرافق الرياح أمطار غزيرة تزيد من احتمالية وقوع أضرار، فيما نصحت الهيئة العامة، الناس بتأمين الأثاث الخارجي والأشياء المتنقلة لتجنب الحوادث. وحذرت من مخاطر الحطام الطائر والأمواج العالية التي قد تسبب إصابات.

ومن المتوقع أن تؤثر العاصفة على حركة النقل، مع احتمالية تأخير أو إلغاء بعض خدمات الطرق والسكك الحديدية والرحلات الجوية والعبارات، خاصة مع تزامنها مع عطلات المدارس.

--(بترا)

رش/م د/أس

01/08/2025 15:53:36





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