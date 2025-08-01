التحذير من عاصفة قوية قد تضرب بريطانيا برياح قوية غير معتادة
لندن الأول من آب (بترا)- أصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذيراً من عاصفة فلوريس التي من المتوقع أن تجلب رياحاً قوية وغير معتادة قد تسبب اضطرابات في أجزاء من إسكتلندا، إيرلندا الشمالية، ويلز، وشمال إنجلترا يوم الاثنين المقبل.
ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 85 ميلاً في الساعة على السواحل والتلال الإسكتلندية المكشوفة، بينما تتراوح بين 60 و70 ميلاً في الساعة في المناطق الأخرى.
ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، يرافق الرياح أمطار غزيرة تزيد من احتمالية وقوع أضرار، فيما نصحت الهيئة العامة، الناس بتأمين الأثاث الخارجي والأشياء المتنقلة لتجنب الحوادث. وحذرت من مخاطر الحطام الطائر والأمواج العالية التي قد تسبب إصابات.
ومن المتوقع أن تؤثر العاصفة على حركة النقل، مع احتمالية تأخير أو إلغاء بعض خدمات الطرق والسكك الحديدية والرحلات الجوية والعبارات، خاصة مع تزامنها مع عطلات المدارس.
--(بترا)
رش/م د/أس
01/08/2025 15:53:36
-
دليل الخدما
مركز تدريب بترا
روابط مفيدة
-
حدث في مثل هذا ا
المقالات المختارة
صورة وتعلي
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الشعبة البرلمانية: تداعيات الظروف السياسية العالمية المعقدة تُحتم التعاون البرلماني والحوار كسبيل أمثل لتحقيق السلام العادل والدائم
اللواء الركن الحنيطي يلتقي الجنرال مايكل كوريلا
الجامعة الألمانية الأردنية تحقق إنجازا دوليا في مجال الطاقة
مستعمرون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله
تواصل فعاليات مسارح الشمالي وأرتيمس والمصلبة في اليوم التاسع من جرش39
مسرح الساحة الرئيسة في جرش يشهد فعاليات فنية تراثية عربية ودولية