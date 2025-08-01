هيومن رايتس ووتش: قتل إسرائيل الباحثين عن الطعام بغزة جريمة حرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من آب (بترا)- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الباحثين عن الطعام في قطاع غزة جريمة حرب.

وأضافت في تقرير لها اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال وضع نظامًا عسكريًا معيبًا لتوزيع المساعدات بغزة، إذ أن هذا النظام تحول إلى حمامات دم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) .

وأكدت المنظمة، أن الوضع الإنساني المزري في قطاع غزة، هو نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل تجويع المدنيين كسلاح حرب، وأن استمرارها في حرمان الفلسطينيين بغزة من المساعدات جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال حتى تتوقف فورا عن استخدام القوة المميتة في تعاملها مع المدنيين عند مراكز توزيع المساعدات، إضافة إلى رفع القيود على دخول المساعدات، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لتعليق نظام التوزيع المعيب.

وطالبت المنظمة، بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى باستئناف توزيع المساعدات في جميع أنحاء غزة على نطاق واسع ودون قيود، بما أنها أثبتت قدرتها على إطعام السكان وفقا للمعايير الإنسانية ووفقا لما تقتضيه الأوامر الملزمة الصادرة عن "محكمة العدل الدولية" في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

بدوره أفاد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بأن 1373 فلسطينيا استشهدوا أثناء انتظار المساعدات في قطاع غزة منذ أواخر أيار الماضي.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

01/08/2025 15:09:32