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شباب الحسين يلتقي عيرا في مباراة كأس السوبر للكرة الطائرة غدا

شباب الحسين يلتقي عيرا في مباراة كأس السوبر للكرة الطائرة غدا

2025-08-01 09:08:07
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من آب (بترا)- يلتقي فريقا شباب الحسين وعيرا، عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد السبت، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في مباراة كأس السوبر للكرة الطائرة الأردنية 2025.
وتأتي هذه المباراة في افتتاح منافسات الموسم الجديد لبطولات الكرة الطائرة.
وأنهى فريقا شباب الحسين وعيرا تحضيراتهما لهذه المباراة، بحثا عن تحقيق الفوز في المباراة التي يتوقع ان تأتي قوية ومثيرة، في ظل تواجد عدد كبير من نجوم اللعبة، في صفوف الفريقين.
--(بترا)
خ خ/أس
01/08/2025 15:18:53

MENAFN01082025000117011021ID1109873072

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