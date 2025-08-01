شباب الحسين يلتقي عيرا في مباراة كأس السوبر للكرة الطائرة غدا

شباب الحسين يلتقي عيرا في مباراة كأس السوبر للكرة الطائرة غدا
عمان الأول من آب (بترا)- يلتقي فريقا شباب الحسين وعيرا، عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد السبت، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في مباراة كأس السوبر للكرة الطائرة الأردنية 2025.
وتأتي هذه المباراة في افتتاح منافسات الموسم الجديد لبطولات الكرة الطائرة.
وأنهى فريقا شباب الحسين وعيرا تحضيراتهما لهذه المباراة، بحثا عن تحقيق الفوز في المباراة التي يتوقع ان تأتي قوية ومثيرة، في ظل تواجد عدد كبير من نجوم اللعبة، في صفوف الفريقين.
--(بترا)
خ خ/أس
01/08/2025 15:18:53
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