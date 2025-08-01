83 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
غزة الأول من آب (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة، إن 83 شهيدًا، و554 جريحًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية.
وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن عددًا من الضحايا
ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
وأكدت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60,332 شهيدًا و 147,643 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، فيما بلغت حصيلة الشهداء جراء العدوان على غزة منذ 18 آذار الماضي بلغت 9,163 شهيدًا 35,602 إصابة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
01/08/2025 15:21:26
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