83 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من آب (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة، إن 83 شهيدًا، و554 جريحًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية.

وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن عددًا من الضحايا

ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأكدت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60,332 شهيدًا و 147,643 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، فيما بلغت حصيلة الشهداء جراء العدوان على غزة منذ 18 آذار الماضي بلغت 9,163 شهيدًا 35,602 إصابة.

--(بترا)

ا ش/م ق/أس

01/08/2025 15:21:26