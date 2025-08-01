9 أندية تشارك في دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الاول من أب (بترا)- أجرى اتحاد كرة القدم، قرعة بطولة دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2025.

‎وتنطلق منافسات البطولة يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 9 أندية هي: البتراء، العروبة، عجلون، دوقرة، النصر، شفا بدران، الأهلي، شباب بشرى، الراية.

‎وبحسب القرعة، يلتقي البتراء مع شباب بشرى، ويواجه العروبة نظيره الأهلي، فيما يلعب عجلون أمام شفا بدران، ودوقرة مع النصر، ضمن الأسبوع الأول.

‎وبحسب التعليمات، تُقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوَّج باللقب الفريق الذي يحرز أعلى عدد من النقاط، ويتأهل مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.

‎يُذكر أن فريق نشامى المستقبل توّج بلقب النسخة الأخيرة من البطولة.

‎--(بترا)

خ خ/م د/أس

01/08/2025 15:20:07