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9 أندية تشارك في دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم

9 أندية تشارك في دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم

2025-08-01 09:08:04
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الاول من أب (بترا)- أجرى اتحاد كرة القدم، قرعة بطولة دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2025.
‎وتنطلق منافسات البطولة يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 9 أندية هي: البتراء، العروبة، عجلون، دوقرة، النصر، شفا بدران، الأهلي، شباب بشرى، الراية.
‎وبحسب القرعة، يلتقي البتراء مع شباب بشرى، ويواجه العروبة نظيره الأهلي، فيما يلعب عجلون أمام شفا بدران، ودوقرة مع النصر، ضمن الأسبوع الأول.
‎وبحسب التعليمات، تُقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوَّج باللقب الفريق الذي يحرز أعلى عدد من النقاط، ويتأهل مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.
‎يُذكر أن فريق نشامى المستقبل توّج بلقب النسخة الأخيرة من البطولة.
‎--(بترا)
خ خ/م د/أس
01/08/2025 15:20:07

MENAFN01082025000117011021ID1109873069

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