9 أندية تشارك في دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم

9 أندية تشارك في دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم
عمان الاول من أب (بترا)- أجرى اتحاد كرة القدم، قرعة بطولة دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2025.
وتنطلق منافسات البطولة يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 9 أندية هي: البتراء، العروبة، عجلون، دوقرة، النصر، شفا بدران، الأهلي، شباب بشرى، الراية.
وبحسب القرعة، يلتقي البتراء مع شباب بشرى، ويواجه العروبة نظيره الأهلي، فيما يلعب عجلون أمام شفا بدران، ودوقرة مع النصر، ضمن الأسبوع الأول.
وبحسب التعليمات، تُقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوَّج باللقب الفريق الذي يحرز أعلى عدد من النقاط، ويتأهل مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.
يُذكر أن فريق نشامى المستقبل توّج بلقب النسخة الأخيرة من البطولة.
--(بترا)
خ خ/م د/أس
01/08/2025 15:20:07
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