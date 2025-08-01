1.52 مليار دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة في 5 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من آب (بترا)- وعد ربابعة- ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي ليصل إلى 1.521 مليار دينار، مقارنة بـ 1.384 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وفي التفاصيل، نمت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر أيار الماضي من هذا العام، لتسجل 886 مليون دينار، مقارنة بـ 865 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 2.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدته وكالة الأنباء الأردنية( بترا)، أن قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي، بلغت لنهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي، 635 مليون دينار، مقابل 519 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 22.4 بالمئة.

وبناءً على المعطيات الإحصائية، سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية لنهاية أيار الماضي من العام الحالي فائضاً مقداره 251 مليون دينار.

كما استحوذت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة على 24.8 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية لنهاية أيار الماضي من العام الحالي.

ومن أهم الصادرات الأردنية الى السوق الأميركية، هي الألبسة وتوابعها، الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمستحضرات الصيدلية، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية والحيوانية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.

بينما تتركز مستوردات المملكة من الولايات المتحدة، على المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.

--(بترا)

و ر/م د/أس

01/08/2025 15:12:13