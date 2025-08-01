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الأردن ينفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية واسعة

الأردن ينفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية واسعة

2025-08-01 08:09:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفّذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، سبعة إنزالات جوية لإيصال مساعدات إنسانية وغذائية وحليب أطفال إلى قطاع غزة، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبحمولة إجمالية بلغت نحو (57) طناً، ليصل إجمالي الحمولة التي تم إنزالها منذ عودة الإنزالات الجوية قبل أسبوع لنحو (148) طناً من المواد الأساسية.
وشاركت في العملية طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتان من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة فرنسية، وأخرى إسبانية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتقديم الدعم الإغاثي للأشقاء في القطاع.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً للتوجيهات الملكية السامية بتكثيف الدعم الإنساني المقدم لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجسيداً لقيم التضامن والتعاون بين الدول المشاركة، في ظل الظروف الإنسانية الاستثنائية التي يشهدها القطاع.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية، استمرارها في تسيير المساعدات الإنسانية والطبية عبر مختلف الوسائل، سواء من خلال عمليات الإنزال الجوي المباشر داخل قطاع غزة، أو عبر القوافل البرية.
وبذلك، يرتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية على قطاع غزة إلى (133) إنزالاً جوياً، و(276) إنزالاً جوياً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.


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