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هيومن رايتس: نظام المساعدات الإسرائيلي في غزة مصيدة للموت

هيومن رايتس: نظام المساعدات الإسرائيلي في غزة مصيدة للموت

2025-08-01 08:09:12
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نُشر الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت نظامًا "عسكريًا معيبًا" لتوزيع المساعدات في غزة، مما حوّل العملية إلى "حمام دم" و"مصيدة للموت".
وجاء في التقرير أن "عمليات قتل القوات الإسرائيلية للفلسطينيين الباحثين عن طعام هي جرائم حرب".
وأضافت المنظمة أن "الوضع الإنساني الكارثي (في غزة) هو نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل للتجويع سلاحَ حرب – وهو جريمة حرب – فضلًا عن عرقلتها المتعمدة والمستمرة لدخول المساعدات الإنسانية وتأمين الخدمات الأساسية".
بعد 22 شهرًا من العدوان الإسرائيلي، بات قطاع غزة مهددًا "بالمجاعة على نطاق واسع" وفقًا للأمم المتحدة، ويعتمد كليًا على المساعدات الإنسانية التي تُنقل في شاحنات أو يتم إلقاؤها من الجو.
بعد أن فرضت حصارًا شاملًا على القطاع مطلع آذار، متسببةً بنقص حاد في الغذاء والدواء والحاجات الأساسية، سمحت إسرائيل في نهاية أيار بدخول بعض المساعدات لتقوم بتوزيعها مؤسسة غزة الإنسانية التي ترفض وكالات الأمم المتحدة التعامل معها.
وتابعت هيومن رايتس ووتش: "وقعت حوادث أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا بشكل شبه يومي في مراكز توزيع المساعدات الأربعة التي تديرها" مؤسسة غزة الإنسانية.

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