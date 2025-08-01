الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو
لندن الأول من آب (بترا)- سجّل الجنيه الإسترليني انخفاضاً طفيفاً في تداولات اليوم الجمعة أمام الدولار الأميركي واليورو الأوروبية.
ووفقاً لتقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تداول الإسترليني عند مستوى 3171ر1 دولار، متراجعاً بنسبة 025ر0 بالمئة.
كما انخفض أيضاً أمام اليورو بنسبة 28ر0 بالمئة مسجلاً 1533ر1 يورو.
--(بترا)
رش/م ق/أس
01/08/2025 14:28:00
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