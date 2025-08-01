الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن الأول من آب (بترا)- سجّل الجنيه الإسترليني انخفاضاً طفيفاً في تداولات اليوم الجمعة أمام الدولار الأميركي واليورو الأوروبية.

ووفقاً لتقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تداول الإسترليني عند مستوى 3171ر1 دولار، متراجعاً بنسبة 025ر0 بالمئة.

كما انخفض أيضاً أمام اليورو بنسبة 28ر0 بالمئة مسجلاً 1533ر1 يورو.

--(بترا)

رش/م ق/أس

01/08/2025 14:28:00