الشاعران العراقي النطاح والسعودي الشادي يحلقان في فضاءات القصيدة النبطية بـجرش 39

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من آب (بترا)- حلق الشاعران العراقي مأمون النطاح والسعودي الدكتور صالح الشادي في فضاءات القصيدة النبطية والأغنية الشعبية مساء أمس الخميس في مركز الحسين الثقافي بعمان، بأمسية عنوانها "القصيدة النبطية والأغنية الشعبية"، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ39 تحت شعار "هنا الأردن .. ومجده مستمر".

وفي الأمسية التي حضرها أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة وقدمها الفنان والشاعر ماجد زريقات الذي استهل الأمسية بقراءة قصيدتيه "هدبتلي الشماغ الأحمر" و"يا جايب الخير"، قرأ الشاعر العراقي النطاح عدداً من قصائده ومنها "بيت ولمنا" التي جاءت في مدح الأردن و"الهامة إلنا" المهداة لوطنه العراق و"اللي انطاك".

كما قرأ قصيدة "الله خالقها كلها عناد" التي جمع الشاعر فيها بين الفصحى والعامية بين أبياتها، و"اشتري الغالي"، و"الهيبة"، ومن اللغة الفصحى الغزلية "تدعي وصل"، والنبطية "حظ الردي" النبطية، و"علمتني شموخ" التي وجهها لبلده العراق.

أما الشاعر السعودي الشادي الذي له مشاركات سابقة في المهرجان وحضور متواصل وصداقات وعلاقة عميقة مع الأردن، قرأ العديد من القصائد التي تميز بها ومنها "بين العين"، و"دقايق صمت"، و "يا بنيتي" التي كتبها قبل 30 عاماً موجهة لابنته، وقصيدة "شاعر" التي تصف حال الشاعر مع القصيدة، و"يوم ضاقت" التي تتحدث عن الوفاء، وقصيدة "قدم" بالفصحى والتي كتبها الشاعر في مكة وهو في العشرينات من عمره، والتي جاءت في مسحة صوفية، "من تجين"، واختتم بقصيدة "الأخيرة"، و"مرحباً".

وفي نهاية الأمسية، التي حضرها السفير العراقي في الأردن عمر البرزنجي، ومن السفارة السعودية عصام شرف، سلّم الدكتور العياصرة الشهادات التقديرية للشعراء زريقات والشادي والنطاح.

--(بترا)

م ت/م ق/أس

01/08/2025 14:50:29