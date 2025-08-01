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المعونة الوطنية يعلن نتائج فرز طلبات التوظيف

المعونة الوطنية يعلن نتائج فرز طلبات التوظيف

2025-08-01 08:06:32
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من آب (بترا)- أعلن صندوق المعونة الوطنية، اليوم الجمعة، نتائج فرز طلبات المتقدمين للوظائف التي تم الإعلان عنها سابقا عبر الإعلان المفتوح، الذي نشر خلال الفترة من 2 إلى 10 تموز 2025.
ويشمل الإعلان، وظائف في الإدارة العامة، منها: مبرمج، باحث قانوني، مدقق إداري، مدقق مالي، محاسب تأدية، محاسب تحصيلات، أخصائي نظم معلومات جغرافية، باحث اجتماعي، ضابط اتصال، باحث اقتصادي، ضابط خدمة جمهور، وباحث إحصائي مساعد، إلى جانب وظائف باحث اجتماعي في عدة ألوية وأقضية.
ودعا الصندوق المتقدمين للاستعلام عن حالة طلباتهم (مطابق أو غير مطابق) من خلال الرابط الإلكتروني:
( وذلك عبر إدخال الرقم الوطني ورقم الهوية الشخصية.
وبين، أنه يمكن للمتقدمين غير المطابقين إرفاق ملف بصيغة (PDF) يحتوي على جميع الأوراق المطلوبة، عبر الرابط ذاته، بدءا من صباح الأحد 3 آب وحتى مساء الثلاثاء 5 آب 2025.
وأشار الصندوق إلى أنه تم إرسال رسائل نصية لجميع المتقدمين لتمكينهم من الاستعلام عن حالة طلباتهم، باستخدام الأرقام المسجلة في قاعدة بيانات هيئة الخدمة والإدارة العامة.
--(بترا)
ه ر/م ق/أس
01/08/2025 14:49:09

MENAFN01082025000117011021ID1109872840

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