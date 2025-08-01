المعونة الوطنية يعلن نتائج فرز طلبات التوظيف

المعونة الوطنية يعلن نتائج فرز طلبات التوظيف
عمان الأول من آب (بترا)- أعلن صندوق المعونة الوطنية، اليوم الجمعة، نتائج فرز طلبات المتقدمين للوظائف التي تم الإعلان عنها سابقا عبر الإعلان المفتوح، الذي نشر خلال الفترة من 2 إلى 10 تموز 2025.
ويشمل الإعلان، وظائف في الإدارة العامة، منها: مبرمج، باحث قانوني، مدقق إداري، مدقق مالي، محاسب تأدية، محاسب تحصيلات، أخصائي نظم معلومات جغرافية، باحث اجتماعي، ضابط اتصال، باحث اقتصادي، ضابط خدمة جمهور، وباحث إحصائي مساعد، إلى جانب وظائف باحث اجتماعي في عدة ألوية وأقضية.
ودعا الصندوق المتقدمين للاستعلام عن حالة طلباتهم (مطابق أو غير مطابق) من خلال الرابط الإلكتروني:
( وذلك عبر إدخال الرقم الوطني ورقم الهوية الشخصية.
وبين، أنه يمكن للمتقدمين غير المطابقين إرفاق ملف بصيغة (PDF) يحتوي على جميع الأوراق المطلوبة، عبر الرابط ذاته، بدءا من صباح الأحد 3 آب وحتى مساء الثلاثاء 5 آب 2025.
وأشار الصندوق إلى أنه تم إرسال رسائل نصية لجميع المتقدمين لتمكينهم من الاستعلام عن حالة طلباتهم، باستخدام الأرقام المسجلة في قاعدة بيانات هيئة الخدمة والإدارة العامة.
--(بترا)
ه ر/م ق/أس
01/08/2025 14:49:09
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