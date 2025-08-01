وزيرة التنمية تلتقي عددا من الأسر الراعية البديلة للأطفال الأيتام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من آب (بترا)- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، إن الرعاية البديلة للأطفال الأيتام، أفضل من الرعاية المؤسسية رغم مستوى خدمات الرعاية والإيواء التي تقدم لهم في المؤسسات.

وأضافت بني مصطفى خلال اللقاء الذي جمعها، الخميس، بعدد من الأسر الراعية البديلة للأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري في منطقة دبين، أن احتضان الأيتام من قبل أسر بديلة يُسهم في دمجهم بالمجتمع ويحقق لهم الرعاية الفضلى، ويجعلهم أكثر قدرة على مواصلة مسيرة حياتهم وتجاوز ظروف الحياة وتحدياتها.

وأكدت، أهمية هذه اللقاءات التي تأتي في إطار تواصل الوزارة المستمر مع الأسر الراعية البديلة، للوقوف على تجاربها، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك تطوير الخدمات والارتقاء بنوعية ما يقدم لهذه الفئة العزيزة من الأطفال، والتعرف على التحديات التي تواجه الأسر البدلية وقصص النجاح التي تحققت.

وأشارت بني مصطفى إلى أن الرعاية البديلة للأطفال، تنسجم مع منظومة القيم الدينية والاجتماعية في التكاتف المجتمعي، وتتوافق مع أحكام الدستور والقانون، مؤكدة أن برنامج الرعاية البديلة يأتي في إطار سعي الوزارة إلى إدماج الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري في أسر طبيعية، ومراعاة مصلحتهم الفضلى، ودمجهم في المجتمع.

وتحدثت خلال اللقاء عن أهمية دور الرعاية الأسرية البديلة للأطفال الأيتام في توفير بيئة أسرية آمنة وصحية، تعزز من نموهم وتنشئتهم في المجتمع الأمر الذي يُسهم في إكسابهم المهارات السلوكية والمعرفية، وإدماجهم في مجتمعاتهم، بعيداً عن العزلة، لا سيما وأن المجتمع الأردني يُعرف عنه الرحمة والعطف على الأيتام والوقوف إلى جانبهم.

كما أشارت بني مصطفى إلى دور الوزارة وفرقها التي تقوم بزيارات ميدانية متواصلة للأسر الحاضنة، والتثبت من البيئة التي ينمو بها الطفل، والعمل على تذليل العقبات والتحديات كافة أمامها كأسر بديلة.

وثمنت جهود الأسر الحاضنة للأطفال الأيتام، ودورها الإنساني في توفير البيئة الحاضنة الملائمة لهم، مشيدة كذلك بالشراكة مع العديد من المؤسسات الوطنية والجهات القضائية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ برنامج الرعاية الأسرية البديلة الذي يُشكل قصة نجاح لهذه الأسر، وينعكس إيجاباً على المجتمع والأيتام.

وخلال اللقاء، دار حوار موسع بين وزيرة التنمية الاجتماعية والحضور من الأسر الراعية البديلة، حيث تم عرض قصص نجاح تُظهر الدور العاطفي الأسري الذي يتواجد فيه الأطفال الأيتام، بالإضافة إلى عرض أبرز التحديات التي تواجهها الأسر البديلة، والمقترحات التي يمكن العمل عليها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لها.

--(بترا)

ه ر/م ق/أس

01/08/2025 14:27:05